Mondiali | Fiamingo e Montano guidano l' assalto azzurro alle prime medaglie

Scherma - Mondiali 2018 : Aldo Montano - Rossella Fiamingo ed Alberta Santucci superano le qualificazioni : Sono cominciati i Mondiali di Scherma a Wuxi ed è stato un ottimo inizio per i colori azzurri. Nella prima giornata, dedicata alle qualificazioni della sciabola maschile e della spada femminile, Aldo Montano, Rossella Fiamingo ed Alberta Santuccio hanno staccato il pass per il tabellone principale. Percorso netto nella fase a gironi per il livornese, che ha ottenuto cinque vittorie in altrettanti assalti. Montano ha rifilato un 5-1 ...