Moby Prince | commissione d’inchiesta aveva detto | “Documenti pubblici” Ma gli atti sono

(Di sabato 21 luglio 2018) “La pagina richiesta non risulta presente nel sito”. Il Senato risponde così a chi clicca sulla delibera con cui lasul disastro delstabilito di rendere pubblici tutti i documenti acquisiti durante i due anni di indagine:, consulenze, verbali, coi qualipotuto riscrivere la storia della più grande tragedia della marineria civile italiana (e più grave strage sul lavoro della storia repubblica): 140 vittime, passeggeri ed equipaggio del traghetto, morte la notte tra il 10 e l’11 aprile 1991 davanti al porto di Livorno in circostanze misteriose. Per 27 anni infla magistraturasostenuto la narrazione di una tragedia, un incidente inevitabile e dalle conseguenze enormi: una nebbia “strana” era calata d’improvviso sulla zona dov’era ancorata la petroliera Agip Abruzzo, il comando del traghettoveniva ...