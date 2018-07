Mireia Belmonte Garcia salta gli Europei per colpa delle vertigini

Nuoto - Europei 2018 : Mireia Belmonte Garcia non sarà al via della rassegna continentale. La spagnola soffre di vertigini : Niente Europei 2018 di Nuoto per la spagnola Mireia Belmonte Garcia. L’iberica, campionessa olimpica a Rio 2016 nei 200 farfalla e bronzo nei 400 misti nonché argento nelle quattro vasche del delfino e negli 800 stile libero a Londra 2012, non prenderà parte alla rassegna continentale di Glasgow (3-9 agosto), soffrendo di vertigini già da qualche tempo. Come rivela la Gazzetta dello Sport, i medici le hanno consigliato di non forzare e ...

