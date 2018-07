ilfattoquotidiano

: Milano, un ‘laboratorio di idee’ per trainare il Paese - italianaradio1 : Milano, un ‘laboratorio di idee’ per trainare il Paese - italianaradio1 : In tempi di “critiche costruttive” tra governo e istituzioni che ospitano manager scelti dal precedente governo (Sa… - Cascavel47 : Milano, un ‘laboratorio di idee’ per trainare il Paese -

(Di sabato 21 luglio 2018) In tempi di “critiche costruttive” tra governo e istituzioni che ospitano manager scelti dal precedente governo (Salvini vs Boeri, qualcuno conosce?), ho pensato di tornare a qualche settimana fa, quando ho atteso una conferenza dove il signor Carlo Cottarelli (in forza al precedente governo), individuava in evasione fiscale, corruzione, eccesso di burocrazia, lentezza della giustizia, crollo demografico, divario tra Nord e Sud e difficoltà a convivere con l’euro come i sette peccati capitali dell’economia italiana. Un’attenzione particolare è stata dedicata al ruolo chepuò svolgere in qualità di “laboratorio di idee” e traino per l’intero sistema: a partire dalla valorizzazione dei punti di forza del capoluogo lombardo,ha infatti dimostrato di avere tutte le caratteristiche e le potenzialità per affermarsi come una capitale europea degli affari, della cultura, ...