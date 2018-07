Milano | tre vigili urbani bloccano l' emorragia del ferito con i cinturoni | l' uomo si salva

Olimpiadi Invernali 2026 - Giuseppe Sala : “Disponibile a collaborare con altre città - ma Milano dovrà essere capofila” : Prosegue la corsa alle Olimpiadi Invernali 2026. Il CONI ha ufficializzato che l’Italia presenterà la propria candidatura, in attesa di una scelta tra le città di Milano, Torino e Cortina. Il sindaco della città lombarda, Giuseppe Sala, ha espresso la sua opinione dopo la riunione con cui il Consiglio comunale ha deliberato l’ok alla candidatura. “Milano ha una buona proposta e una attrattiva internazionale. Ribadisco che sono ...

Borsa : Wall Street non aiuta l'Europa - a Milano - -0 - 4% - bene Fca - giu' Buzzi : Il mercato sta inoltre assorbendo le parole incoraggianti sullo stato di salute dell'economia del governatore della Federal Reserve Jerome Powell, confermate da alcuni dati macroeconomici arrivati ...

Milano - TASSISTA ABUSIVO STUPRÒ CLIENTE 20ENNE : ARRESTATO/ Ultime notizie : fu responsabile di altre violenze? : MILANO, TASSISTA ABUSIVO STUPRÒ 20ENNE: ARRESTATO. Ultime notizie: la ragazza ubriaca non si accorse di nulla e denunciò il tutto ai carabinieri soltanto la mattina seguente(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 16:43:00 GMT)

Milano : esonda canale Villoresi - allagati box e cantine di tre edifici : Milano, 19 lug. (AdnKronos) - Un cumulo di rami e fogliame proveniente con tutta probabilità da un intervento di potatura ha intasato le griglie del canale Villoresi che la scorsa notte è esondato allagando i piani bassi di tre edifici nella zona di viale De Gasperi, a Rho, nell'hinterland milanese.

Milano - Gallinari dona alla città tre nuovi campi da basket - : Nell'ambito dell'iniziativa "We playground Together", la stella dei Los Angeles Clippers finanzierà i lavori per mettere a nuovo la struttura di Largo Marinai d'Italia e altri due terreni di gioco in ...

Il cuore d'oro del "Gallo" : dona a Milano tre campi da basket : "Sono cresciuto a Milano e mi stanno molto a cuore i campetti all'aperto in città", ha spiegato Danilo Gallinari, star dell'Nba con i Clippers e della nazionale. "Ho deciso di impegnarmi nel recupero per dare la possibilità ai ragazzi di avvicinarsi a questo sport"

Colpo grosso all’hotel Hilton di Milano : rapinata mentre tenta truffa milionaria Foto : Una 21enne aveva organizzato un raggiro con la tecnica del «rip deal»: nel borsone c’erano 2 milioni di euro, di cui solo 65mila veri. Ma qualcuno ha avvertito 4 rapinatori albanesi, che hanno fatto irruzione: arrestati

Milano - donna rapinata mentre tenta una truffa milionaria : la banda si spaccia per la polizia - ma il bottino è in euro falsi : Voleva mettere in atto una truffa milionaria, ma è stata rapinata proprio mentre era in procinto di compierla. È quanto successo sabato pomeriggio nella meeting room dell’Hotel Hilton di via Galvani, a Milano. Secondo la ricostruzione degli investigatori, una donna francese stava mettendo in atto la ‘Rip Deal’ – una truffa che consiste nell’inserire una fila di banconote vere in un borsone che appena sotto ne ...

Hitachi : Hri firma contratto da 87 mln per 12 treni metro Milano : Roma, 16 lug. (AdnKronos) – Hitachi Rail Italy firma un contratto da 87 milioni di euro per la fornitura di 12 treni Leonardo per la linea 2 della metropolitana di Milano. Questi veicoli si aggiungono ai 60 precedentemente ordinati da Azienda Trasporti Milanesi (ATM) attraverso l’Accordo Quadro del 2012. Come quelli già in servizio sulle linee 1 e 2 della metro del capoluogo lombardo, sono mezzi di ultima generazione dal punto ...

Hitachi : Hri firma contratto da 87 mln per 12 treni metro Milano (2) : (AdnKronos) – ‘Un nuovo contratto- afferma Maurizio Manfellotto, ceo Hitachi Rail Italy e Group coo Service Maintenance Hitachi Rail – che testimonia la soddisfazione del nostro cliente per l’azienda e i suoi prodotti. I passeggeri milanesi hanno già testato questi treni e siamo orgogliosi di poterne realizzare altri che contribuiranno all’ulteriore evoluzione della mobilità cittadina.” ...

Milano - street art tour su quattro ruote : È di pochi giorni fa la notizia dell’inaugurazione di un murale a Los Angeles riservato agli influencer. Solamente chi ha la spunta blu e almeno 20mila follower può fotografarsi con un nuovo paio di ali proprio nella città degli angeli, dove c’era già il murale Angel Wings di Colette Miller, tra i più instagrammati della rete. Ma anche Milano non è da meno e per le sue strade potrete trovare ottimi esempi di quella che, nata negli anni 20 ...

Milano - rilancio Atm - 12 treni per la linea verde : «Flotta rinnovata» : Da cenerentola a punta di diamante della rete metropolitana milanese. È il destino della linea 2, inaugurata ormai cinquant'anni fa, e a lungo forzata a mostrare tutto il peso dell'età, anche di ...