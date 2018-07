Milano | scomparso a Como nel 2012 | polizia arresta presunto omicida 2

meteoweb.eu

(Di sabato 21 luglio 2018) (AdnKronos) – L’uomo, residente a Cinisello Balsamo, nell’hinterland milanese, è statoto in esecuzione di un decreto di fermo emesso dalla Procura di Monza, per il reato di omicidio volontario e soppressione di cadavere. Assieme a lui, è stato indagato a piede libero anche un 50enne che lo avrebbe aiutato a seppellire il corpo. L’attività investigativa, condotta dagli agenti della squadra mobile di, insieme ai colleghi del commissariato Greco-Turro e coordinata dalla Procura di Monza, ha permesso di accertare le ipotesi avanzate già all’epoca della scomparsa del 36enne dalla squadra mobile di. Le indagini furono riaperte dal tribunale dinel 2014, quando la squadra mobile diritrovò i resti di Salvatore Deiana, fratello della vittima, seppelliti in un’area boschiva del comasco. Per quell’omicidio tutti i ...