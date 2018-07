Milan | Scaroni presidente | revocati Fassone e Li

Milan - ecco chi è Paolo Scaroni : il nuovo presidente rossonero : Al via la rivoluzione in casa Milan, Paolo Scaroni eletto nuovo presidente rossonero. Paolo Scaroni, uomo di riferimento del fondo americano pure durante la precedente gestione, faceva già parte del Cda rossonero. Scaroni è stato amministratore delegato di Enel ed Eni tra il 2002 e il 2014 (nominato dal governo Berlusconi). Laureato in Bocconi, master alla Columbia University di New York, il manager è già stato presidente di una squadra di ...

Milan - al via la nuova gestione del Fondo Elliot : Paolo Scaroni è il nuovo presidente. Rimosso l’ad Fassone : Paolo Scaroni è il nuovo amministratore delegato ad interim del Milan, nonché presidente del consiglio di amministrazione. Lo ha deciso all’unanimità l’assemblea dei soci del club rossonero, tenutasi sabato mattina a Casa Milan. Archiviata la sentenza del Tas di Losanna, che ha riammesso la squadra in Europa League, il Fondo Elliot, nuovo proprietario, ha voluto imprimere una svolta a partire dal rinnovo del consiglio ...

Rivoluzione Milan Scaroni presidente ad interim - Fassone via per 'giusta causa' : MilanO - Incassato il sì del Tas per l'Europa, il Milan si prepara alla nuova era Elliott, a partire dalla presidenza. L'assemblea dei soci, in corso a Casa Milan, ha infatti eletto all'unanimità ...

Scaroni - un onore essere presidente Milan : ANSA, - MilanO, 21 LUG - "Da Milanista è un grande onore fare parte di questa squadra". Con poche parole Paolo Scaroni si è presentato brevemente agli azionisti del Milan al termine dell'assemblea che ...

Milan - Fassone licenziato : Scaroni diventa il nuovo presidente rossonero : Si è conclusa l'assemblea dei soci del Milan, che ha approvato all'unanniità la composizione del nuovo Cda rossonero e il ruolo di Paolo Scaroni, ventisettesimo presidente della storia del club di via ...

Milan - Elliott “rimuove” Fassone per giusta causa : Scaroni presidente e ad : Il Milan entra ufficialmente nell’era Elliott, mettendosi alle spalle i cinesi e Yonghong Li. A casa Milan è andata infatti in scena l’assemblea dei soci del club rossonero, che ha sancito definitivamente il passaggio nelle mani del fondo statunitense.--L’ordine del giorno dell’assemblea prevedeva, dopo la revoca del precedente CdA, principalmente la nomina dei nuovi consiglieri d’amministrazione, compreso il nuovo presidente del Milan.

Milan - Scaroni nuovo presidente : ANSA, - MilanO, 21 LUG - E' Paolo Scaroni il nuovo presidente del Milan, con deleghe di amministratore delegato. L'ex ad di Enel ed Eni è stato confermato assieme a Marco Patuano nel cda nominato all'...

Paolo Scaroni nuovo presidente Milan : 10.52 Paolo Scaroni è il nuovo presidente del Milan.Lo ha deciso all'unanimità l'assemblea dei soci del club rossonero. Scaroni è stato anche indicato per ricoprire il ruolo di amministratore delegato ad interim. Durante la riunione sono stati anche nominati i nuovi consiglieri del cda che, oltre a Scaroni,include Marco Patuano,Franck Tuil, Giorgio Furlani,Alfredo Craca,Salvatore Cerchione,Gianluca D'Avanzo e Stefano Cocirio. Marco Fassone,Li ...

Paolo Scaroni - un super-manager per il nuovo Milan targato Elliott : È Paolo Scaroni il nuovo presidente del Milan, con deleghe di amministratore delegato. L'ex ad di Enel ed Eni, considerato un uomo molto vicino a Silvio Berlusconi, è stato confermato assieme a Marco Patuano nel cda nominato all'unanimità dall'assemblea dei soci rossoneri. Del board Milanista, in carica per tre esercizi fino al 30 giugno 2020, fanno parte sei nuovi consiglieri, Franck Tuil, Giorgio Furlani, Stefano Cocirio, ...

Scaroni eletto presidente del Milan - sarà anche ad 'ad interim' : Paolo Scaroni è stato eletto presidente dall'Assemblea dei soci. Inoltre ricoprirà anche la nomina di ad interim del Milan. Assieme a lui entrano nel consiglio d'amministrazione Frank Tuil, Giorgio ...

Milan - Elliott rimuove Fassone dal CdA per giusta causa : Scaroni presidente : Il Milan entra ufficialmente nell'era Elliott, mettendosi alle spalle i cinesi e Yonghong Li. L'articolo Milan, Elliott rimuove Fassone dal CdA per giusta causa: Scaroni presidente è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Milan - ufficiale il nuovo cda : Scaroni - Patuano - Tuil. Fassone «licenziato» : Ora è ufficiale: i nuovi nomi del cda del Milan sono Paolo Scaroni, Marco Patuano, Franck Tuil, Giorgio Furlani, Alfredo Craca, Salvatore Cerchione, Gianluca D'Avanzo, Stefano Cocirio. Presidente ...

Milan - Elliott rimuove Fassone per giusta causa : Scaroni presidente : Il Milan entra ufficialmente nell'era Elliott, mettendosi alle spalle i cinesi e Yonghong Li. L'articolo Milan, Elliott rimuove Fassone per giusta causa: Scaroni presidente è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Milan - oggi Cda : come cambia la società/ Ultime notizie : ecco Scaroni e Leonardo - Fassone verso l'addio : Milan, oggi Cda: come cambia la società: i nuovi ingressi. ecco Scaroni e Leonardo, Fassone verso l'addio, Ivan Gazidis possibile successore ma affiancato da Gandini. Le Ultime notizie(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 04:50:00 GMT)