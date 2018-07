Milan | parte la nuova era | rinnovato il Cda Scaroni presidente e ad

Coppa Italia : Roma dalla parte della Juve - Lazio con il Napoli e le Milanesi : Da una parte del tabellone Milan-Napoli e Lazio-Inter, dall'altra parte Fiorentina-Roma e Juventus-Atalanta: sono questi i possibili incroci ai quarti di finale della prossima Coppa Italia, in base ai ...

Milan - una sentenza che cambia tutto : si riparte dall'Europa e dal mercato : Mentre l'ormai ex presidente e proprietario del Milan, Yonghong Li, finisce nel mirino della Procura di Milano per falso in bilancio, i rossoneri si riprendono quello che erano riusciti a conquistare sul campo e che l'Uefa gli aveva tolto. Naturalmente stiamo parlando dell'Europa League, a cui il Milan si era qualificato in virtù del sesto posto in campionato. Dell'iniziale squalifica della società meneghina, ne avevano goduto Atalanta e ...

Elliott : «Dal TAS parte il rilancio del Milan - nostro progetto non a breve termine» : Il fondo USA: «Ricostruiremo la credibilità del club con la UEFA e conquisteremo nuovi successi sul campo nel pieno rispetto delle regole del Financial Fair Play» L'articolo Elliott: «Dal TAS parte il rilancio del Milan, nostro progetto non a breve termine» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Europa League 2019 - Milan parteciperà : ha vinto il ricorso al Tas : Il Milan sarà al via della prossima Europea League. La società rossonera ha vinto il ricorso presso il Tribunale arbitrale dello Sport di Losanna ottenendo il pass bloccato in prima istanza dalla camera giudicante dell’Uefa. A livello giuridico si tratta di un successo parziale, con il Collegio del Tas che ha respinto la richiesta del club di imporre all’Uefa un accordo transattivo ma, al contempo, il Comitato arbitrale ha stabilito che ...

Probabili formazioni/ Milan Novara : orario e info - le ultime novità live : chi parte e chi resta (amichevole) : Probabili formazioni Milan Novara: le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre in questa amichevole. Gennaro Gattuso manda in campo il suo undici potenzialmente migliore?(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 13:52:00 GMT)

Milan - il futuro parte dal TAS : domani a Losanna anche Elliott : Il futuro del Milan passa da Losanna: domani è infatti prevista la discussione del ricorso presentato dalla società rossonera contro la decisione dell'Uefa L'articolo Milan, il futuro parte dal TAS: domani a Losanna anche Elliott è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Milan - si riparte dal passato : "Leonardo e Braida possono tornare" : Il futuro di Fassone e Mirabelli al Milan è appeso a un filo. Leonardo, ex calciatore e allenatore rossonero, potrebbe essere il nuovo direttore generale del nuovo Milan targato Elliott. Leonardo ha già...

Calciomercato LIVE - tutte le trattative di martedì 17 luglio in DIRETTA : Cristiano Ronaldo presentato - Higuain sul piede di partenza. Morata conteso tra Napoli e Milan : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI IERI 16 luglio Buongiorno agli appassionati di calcio: martedì 17 luglio dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione che va ad ...

Gattuso nella bufera - la risposta da parte dell’allenatore del Milan : il comunicato : Nelle ultime ore nuovo clamoroso scandalo, 53 indagati per riciclaggio di denaro, coinvolto anche l’allenatore del Milan Gennaro Gattuso. Il tecnico tramite una nota precisa “che il documento ricevuto dalla procura di Ivrea è un atto dovuto per la sua posizione di ex socio di una società sulla quale si è attenzionata l’attività di indagine. L’indagine, ancora in corso, verte su un soggetto che solo indirettamente risulta essere ...

Milan - parte era Elliott : ultime notizie/ Il ritorno di Leonardo nel futuro dei rossoneri? : Milan, inizia l’era Elliott, alle 16:30 il cda: Paolo Scaroni nuovo presidente, Riccardo Silva socio di minoranza? Il 21 luglio prossimo si terrà l'assemblea dei soci(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 23:53:00 GMT)

Paolo Scaroni verso la presidenza del Milan. Per i rossoneri parte l'era Elliott : Paolo Scaroni è il possibile nuovo presidente del Milan. Il manager vicino a Elliott, dall'aprile 2017 membro del cda del club, potrebbe essere il nome designato per la presidenza dal fondo statunitense, che nei giorni scorsi ha concluso la procedura di escussione entrando in possesso della società rossonera dopo il default del precedente proprietario e presidente, il cinese Li Yonghong. Oggi il cda assieme ai sindaci del club ...