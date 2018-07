Milan | oggi Cda | come cambia la società Ultime notizie | ecco Scaroni e Leonardo | Fassone

BORSA ITALIANA OGGI/ Milan o news : chiusura a -0 - 41% - Fca a -2 - 31% (20 luglio 2018) : BORSA ITALIANA news . Piazza Affari resta sotto i 22.000 punti in quest'ultima seduta della settimana. Pochi i dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 17:39:00 GMT)

BORSA ITALIANA OGGI/ Milan o news : Piazza Affari chiude la settimana con pochi dati (20 luglio 2018) : BORSA ITALIANA news . Piazza Affari resta sotto i 22.000 punti in quest'ultima seduta della settimana . pochi i dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 04:21:00 GMT)

Milan - sono ore di ansia : oggi la sentenza del Tas contro l’esclusione dalle coppe europee : sono ore di ansia in casa Milan. Ha preso il via alle 9.30 l’udienza davanti al Tas di Losanna, in arrivo la decisione sull’appello del Milan contro l’esclusione per una stagione dalle coppe europee. La conclusione dell’audizione è prevista per le 18 poi il verdetto definito. Della delegazione rossonera presente Fassone, Franck Tuil, uno dei Portfolio Manager di Elliott, pool di legali composto da Roberto Cappelli, ...