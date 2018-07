Milan | nuovi innesti nell’organigramma societario | anche Michele Uva pronto a dire sì ai

Milan - la rivoluzione è servita : il presidente - i nuovi consiglieri e pesanti addii [NOMI e DETTAGLI] : Prende il via la rivoluzione in casa Milan, Marco Fassone, Li Yonghong e gli altri amministratori cinesi in carica al Milan nell’ultimo anno, sono stati revocati “per giusta causa”, l’assemblea dei soci ha approvato la delibera a maggioranza. E’ Paolo Scaroni il nuovo presidente del club delegato attribuite anche deleghe di amministratore delegato. L’ex ad di Enel ed Eni è stato confermato assieme a ...

Milan - assemblea dei soci per il rinnovo del Cda : ecco chi saranno i nuovi componenti [NOMI e DETTAGLI] : Franck Tuil, Giorgio Furlani, Stefano Cocirio, Gianluca D'Avanzo, Salvatore Cerchione e Alfredo Craca, secondo indiscrezioni che trovano conferma, sono i nuovi membri del Cda del Milan che verrà nominato nella prima assemblea dei soci sotto la nuova gestione di Elliott, da poco iniziata in sede. All'ordine del giorno ci sono la revoca degli amministratori e la nomina dei nuovi. A quanto si apprende, resta invariato il numero ...

Milan - nuovi guai per Yonghong Li. Il Corriere : "Indagato a Milano" : I problemi per Yonghong Li, ormai ex proprietario del Milan, sembrano non essere finiti. La Procura di Milano, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, avrebbe aperto un'indagine con l'...

Milano - Gallinari dona alla città tre nuovi campi da basket - : Nell'ambito dell'iniziativa "We playground Together", la stella dei Los Angeles Clippers finanzierà i lavori per mettere a nuovo la struttura di Largo Marinai d'Italia e altri due terreni di gioco in ...

Milano - Gallinari dona alla città tre nuovi campi da basket : Milano, Gallinari dona alla città tre nuovi campi da basket Nell’ambito dell’iniziativa "We playground Together", la stella dei Los Angeles Clippers finanzierà i lavori per mettere a nuovo la struttura di Largo Marinai d'Italia e altri due terreni di gioco in periferia Parole chiave: ...

Thohir : 'Con Ronaldo la Serie A crescerà. Nuovi fondi? Dopo me - Pallotta e Suning ci sono gli americani del Milan...' : In Premier giocano i migliori del mondo, i due migliori in assoluto giocavano nella Liga. Anche la Francia ha svoltato con l'arrivo di Neymar al Psg ma in Francia c'è solo il Psg di competitivo ...

Milan – Tra mercato e futuro - a tutto Gattuso : “ci servono due nuovi giocatori. Bacca? Se vuole le coccole…” : L’allenatore del Milan ha parlato della nuova stagione rossonera, spaziando da Bacca fino ai prossimi obiettivi di mercato Comincia una nuova stagione in casa Milan, i giocatori scendono in campo per il raduno mentre la situazione societaria si fa sempre più intricato. AFP/LaPresse Un argomento che Gennaro Gattuso in conferenza stampa ha provato a toccare il meno possibile, concentrandosi sul campo e sul mercato “ho sentito ...

Ritiro Milan/ Oggi si torna a Milanello : programma dei prossimi giorni e i volti nuovi di Gattuso : Ritiro Mila: inizia Oggi 9 luglio 2018 il lavoro estivo dei rossoneri di Gattuso, in campo a Milanello. Già deciso il programma della giornata come dei prossimi giorni.

Video di Beyoncé e Jay-Z a Milano il 6 luglio tra ricca scaletta - nuovi outfit e la fan action a San Siro : Dopo una grandinata che ha sorpreso il pubblico di San Siro, è andato in scena senza intoppi il trionfale show di Beyoncé e Jay-Z a Milano il 6 luglio. Se in questo periodo dell'anno sono spesso in Italia per le vacanze, tra Capri e la costiera amalfitana, in questo 2018 i Carters stanno trascorrendo l'estate tra i pachi di mezza Europa, prima di approdare negli Stati Uniti con il secondo tour congiunto della loro strepitosa carriera. Con ...

Sassuolo - nuovi contatti con il Milan : Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il Sassuolo e il Milan stanno provando a stringere i propri rapporti per concludere almeno un'operazione nel corso dell'estate. Ai neroverdi piace tanto il centrocampista centrale Manuel ...

Basket - mercato Serie A 2018-2019 : tutti i colpi già messi a segno ed i nuovi acquisti. Rinforzi italiani per l’Olimpia Milano : Con l’ingresso nel mese di luglio, entrano nel vivo tutte le trattative del mercato che riguarda la Serie A (e non solo). Dall’Olimpia Milano all’Alma Trieste, andiamo a vedere cosa sta succedendo tra le mura delle 16 società del nostro massimo campionato. OLIMPIA A|X ARMANI EXCHANGE Milano Il roster della formazione campione d’Italia è praticamente al completo. Manca però un tassello importante, ed è quello del play ...

Milano - Giochi invernali 2026 : nuovi palasport e triplo villaggio. Atleti di casa allo Scalo Romana : Tre villaggio olimpici, quattro fan zone, piazza Duomo per le cerimonie e le medaglie. Il sogno di Milano Olimpica prende forma.