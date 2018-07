Milan | nasce il nuovo cda | addio a Fassone | Scaroni 27° presidente della storia

Nasce il nuovo Milan : torna Leonardo : Secondo il Corriere dello Sport in prima pagina, Leonardo 'torna al Milan . Il nuovo format rossonero in dirigenza è col brasiliano che ritorna al Diavolo, tutto pronto per Elliott'.

Psg - Buffon ‘fa la spesa’ in Italia : colpacci da Juventus - Milan e Lazio - in attacco Cristiano Ronaldo. Ecco come sta nascendo una squadra stellare [FOTO] : Il Psg si muove per la prossima stagione con l’intenzione di costruire una squadra stellare per tentare l’assalto alla Champions League. Nel campionato francese è sempre più dominio ed è destinato ad aumentare nelle prossime stagioni mentre l’ultima Champions è stata deludente e l’obiettivo è quella di alzare l’asticella. Il club francese dopo l’arrivo del portiere ex Juventus Gigi Buffon ha intenzione ...

Pride : in Piazzale Lavater a Milano nasce il Rainbow Garden - uno spazio dedicato ai più piccoli : Si pensa anche ai più grandi, perché le attività proseguiranno fino a tarda sera, con dj set e spettacoli di The Real Lady Stretch , Lilly Love e Losannah Losannah , 28 giugno, , e quelli di Greta La ...

Pride : in Piazzale Levater a Milano nasce il Rainbow Garden - uno spazio dedicato ai più piccoli : Si pensa anche ai più grandi, perché le attività proseguiranno fino a tarda sera, con dj set e spettacoli di The Real Lady Stretch , Lilly Love e Losannah Losannah , 28 giugno, , e quelli di Greta La ...

Il Milan rinasce con Ricketts! Dal miracolo con i Chicago Cubs al progetto rossonero : specializzati nel tornare a vincere : La famiglia Ricketts esce allo scoperto: il documento che fa chiarezza sull’interesse del finanziere americano per il Milan Il futuro del Milan è incerto: la società rossonera potrebbe vivere degli stravolgimenti importanti. Nelle ultime ore infatti si fa sempre più strada l’ipotesi di un importante affiancamento a Yonghong Li, alla ricerca di un socio: Thomas Ricketts, questo il nome più chiacchierato del momento. Un noto finanziere ...

Agroalimentare : a Milano nasce Cemi - Borsa internazionale per le commodity : Milano, 21 giu. (AdnKronos) - Organizzato dall’Associazione granaria di Milano, si terrà domani il primo Cemi-Commodities exchange Milano, Borsa internazionale dedicata a produzione, trasformazione, commercializzazione, controllo delle commodity agroalimentari. L’evento riunirà produttori, trasforma

Nasce il Milan Donne - Fassone : “Vogliamo contribuire a sviluppare il movimento” : E’ stato formalizzata nella giornata di ieri l’acquisizione da parte del Milan del titolo sportivo del Brescia femminile. Grazie a questa operazione la formazione rossonera potrà disputare per la prima volta il campionato di Serie A. La scelta del club di via Aldo Rossi è ricaduta su una delle squadre che si sono distinte maggiormente […] L'articolo Nasce il Milan Donne, Fassone: “Vogliamo contribuire a sviluppare il ...

Milano - si spoglia davanti alla Rinascente : arrestato 29enne : Un uomo di 29 anni, di nazionalità nigeriana, è stato arrestato oggi in pieno centro a Milano. L'uomo intorno a mezzogiorno si è presentato davanti alla Rinascente in via Santa Radegonda e si è denudato, iniziando a molestare passanti e clienti. Il responsabile della sicurezza del punto vendita, un rumeno di 30 anni, è riuscito a bloccarlo a fatica grazie all'ausilio di due colleghi fino all'arrivo della polizia. Quando gli agenti sono ...

Milan - Biglia-Kalinic-André Silva : un Mondiale per rinascere : Ci dev'essere qualcosa nell'aria del ritiro della Nazionale. Ricardo Rodriguez è andato a giocare con la Svizzera e, da due partite, fa gol pesanti. Non difficili, non belli, però significativi. ...

Nasce Theal Therapy - la terapia dei campioni per tutti presentata da Mectronic con AC Milan e Franco Baresi : Una vera e propria rivoluzione nel campo della medicina e della fisioterapia in grado, allo stesso tempo, di accelerare il recupero fisico dei campioni dello sport garantendo una rapida guarigione e curare un’ampia gamma di patologie che colpiscono ogni anno milioni di persone in Italia e nel mondo. È questa la potenzialità della Theal Therapy, la terapia laser made in Italy brevettata da Mectronic presentata nella Casa dei rossoneri alla ...

Milano. Fabbrica del vapore : nasce un agriparco urbano : Il verde “colora” il piazzale della Fabbrica del vapore che per il periodo estivo si trasforma in un agriparco urbano.

Milano - senzatetto trovato morto nel parcheggio della Rinascente in Piazza Duomo : L'uomo, 64 annni, si sarebbe sentito male in via Agnello, e avrebbe cercato soccorso nei bagni della struttura

Scuola Politecnica di design - Nasce a Milano il Mobility lab con de' Silva presidente : Lauto per la città va totalmente ripensata e io la vedo più vicina a un quadriciclo: leggera e modulare, ma sempre attenta alla sicurezza, grazie a unarchitettura intrinsecamente rigida. Concepire questi nuovi prodotti, che non hanno più nulla a che vedere con le automobili come le abbiamo conosciute finora, è una delle grandi sfide che aspettano gli studenti di oggi, designer di domani. Lo ha detto Walter de Silva durante la lectio magistralis ...

Nasce Volontari energia per Milano : Coinvolgere i cittadini nella vita e nella promozione della loro città e lanciare la figura del Volontario per Milano. Per