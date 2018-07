Milan | Fassone licenziato | Scaroni diventa il nuovo presidente rossonero

Milan - al via la nuova gestione del Fondo Elliot : Paolo Scaroni è il nuovo presidente. Rimosso l’ad Fassone : Paolo Scaroni è il nuovo amministratore delegato ad interim del Milan, nonché presidente del consiglio di amministrazione. Lo ha deciso all’unanimità l’assemblea dei soci del club rossonero, tenutasi sabato mattina a Casa Milan. Archiviata la sentenza del Tas di Losanna, che ha riammesso la squadra in Europa League, il Fondo Elliot, nuovo proprietario, ha voluto imprimere una svolta a partire dal rinnovo del consiglio ...

Milan - Elliott “rimuove” Fassone per giusta causa : Scaroni presidente e ad : Il Milan entra ufficialmente nell’era Elliott, mettendosi alle spalle i cinesi e Yonghong Li. A casa Milan è andata infatti in scena l’assemblea dei soci del club rossonero, che ha sancito definitivamente il passaggio nelle mani del fondo statunitense.--L’ordine del giorno dell’assemblea prevedeva, dopo la revoca del precedente CdA, principalmente la nomina dei nuovi consiglieri d’amministrazione, compreso il nuovo presidente del Milan.

Milan - ufficiale il nuovo cda : Scaroni - Patuano - Tuil. Fassone «licenziato» : Ora è ufficiale: i nuovi nomi del cda del Milan sono Paolo Scaroni, Marco Patuano, Franck Tuil, Giorgio Furlani, Alfredo Craca, Salvatore Cerchione, Gianluca D'Avanzo, Stefano Cocirio. Presidente ...

La nuova proprietà del Milan ha rimosso l’amministratore delegato Marco Fassone : Stamattina il fondo di investimento Elliott, che da circa una settimana è diventato il nuovo proprietario del Milan, ha nominato il nuovo consiglio di amministrazione della società. Al contempo ha anche rimosso l’amministratore delegato Marco Fassone, nominato della vecchia proprietà The post La nuova proprietà del Milan ha rimosso l’amministratore delegato Marco Fassone appeared first on Il Post.

