Milan | Elliott “rimuove” Fassone per giusta causa | Scaroni presidente e ad

Paolo Scaroni - un super-manager per il nuovo Milan targato Elliott : È Paolo Scaroni il nuovo presidente del Milan, con deleghe di amministratore delegato. L'ex ad di Enel ed Eni, considerato un uomo molto vicino a Silvio Berlusconi, è stato confermato assieme a Marco Patuano nel cda nominato all'unanimità dall'assemblea dei soci rossoneri. Del board Milanista, in carica per tre esercizi fino al 30 giugno 2020, fanno parte sei nuovi consiglieri, Franck Tuil, Giorgio Furlani, Stefano Cocirio, ...

Milan - Elliott rimuove Fassone dal CdA per giusta causa : Scaroni presidente : Il Milan entra ufficialmente nell'era Elliott, mettendosi alle spalle i cinesi e Yonghong Li. L'articolo Milan, Elliott rimuove Fassone dal CdA per giusta causa: Scaroni presidente è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Nuovo CdA Milan - Elliott liquida Fassone : 'Giusta causa' : ... sono stati revocati 'per giusta causa' per volontà della nuova proprietà, Elliott, che controlla il Milan attraverso Rossoneri Sport Investment Lux. L'assemblea ha approvato la delibera a ...

Milan - la versione di Li : «Sono onesto e appassionato - Elliott fondo avvoltoio» : P roprio nel giorno in cui viene indagato dalla Procura di Milano , Yonghong Li si rifà vivo da Hong Kong, con una lettera pubblicata dal «Sole 24 Ore», in cui offre la propria versione e annuncia un'...

Milan - nuovo CdA : Elliott saluta Fassone : TORINO - Franck Tuil, Giorgio Furlani, Stefano Cocirio, Gianluca D'Avanzo, Salvatore Cerchione e Alfredo Craca, secondo indiscrezioni che trovano conferma, saranno i nuovi membri del Cda del Milan che ...

Assemblea degli azionisti Milan - la rivoluzione è iniziata : Elliott fa fuori Fassone - “via per giusta causa” : Elliott ha deciso di usare le maniere forti, prendendo le redini del Milan e cambiandone l’aspetto partendo dal Cda Elliott fa fuori Fassone. E’ questa la notizia del giorno che arriva da casa Milan, una notizia che era nell’aria e presto diventerà ufficiale. L’Assemblea degli azionisti del club rossonero è iniziata da poco e le prime indiscrezioni parlano chiaro, l’ad Marco Fassone è pronto ad essere ...

Milan - Elliott rimuove Fassone per giusta causa : Scaroni presidente : Il Milan entra ufficialmente nell'era Elliott, mettendosi alle spalle i cinesi e Yonghong Li. L'articolo Milan, Elliott rimuove Fassone per giusta causa: Scaroni presidente è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Milan - inizia l’era Elliott : prima assemblea degli azionisti e nuovo Cda : L’era Elliott inizia ufficialmente, il fondo americano adesso dovrà smantellare la precedente amministrazione nominando il nuovo Cda E’ partita pochi istanti fa, a casa Milan, l’assemblea degli azionisti del club rossonero, la prima dell’era Elliott. Ad aprire i lavori il consigliere Roberto Cappelli. All’ordine del giorno, la revoca degli amministratori della gestione cinese e la nomina del nuovo cda. ...

Milan - al via l’assemblea soci : Elliott chiede la rimozione per giusta causa di Fassone : Il Milan entra ufficialmente nell'era Elliott, mettendosi alle spalle i cinesi e Yonghong Li. L'articolo Milan, al via l’assemblea soci: Elliott chiede la rimozione per giusta causa di Fassone è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Milan - Yonghong Li attacca Elliott : “Ha orchestrato il mio default” : "Ho commesso un errore e l'ho scoperto solo strada facendo e a mio grande discapito", le parole dell'ormai ex patron. L'articolo Milan, Yonghong Li attacca Elliott: “Ha orchestrato il mio default” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

YONGHONG LI INDAGATO : “ELLIOTT? DEFAULT ORCHESTRATO”/ Milan - ex proprietario : “Mi fidavo del fondo - ma...” : Milan, YONGHONG Li INDAGATO per falso in bilancio: ultime notizie, l'ex presidente del club rossonero nel mirino della Procura di Milano, ecco l'ipotesi di reato(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 23:24:00 GMT)

Milan - torna a parlare Yonghong Li! Attacco durissimo a Elliott : “credevo di potermi fidare! Con sincerità vi dico che…” : Dopo giorni di silenzio assoluto, Yonghong Li torna a parlare del Milan tramite una lettera nella quale attacca il fondo Elliott Il Cda previsto nella giornata di domani sancirà la fine dell’era cinese in casa Milan: Mr Li verrà ufficialmente sollevato dall’incarico di presidente del club rossonero. Dopo diversi giorni di silenzio, successivi al mancato rifinanziamento del debito con il fondo Elliott, Yonghong Li è tornato a ...

Mr. Li - lettera contro Elliott : 'Fondo avvoltoio : non è davvero interessato al Milan. Investiti 880 milioni nel club' : ... deriva dalla mia passione per la squadra e dalla mia convinzione circa il potenziale economico di un investimento in una delle più nobili squadre di calcio al mondo. Fino al 30 giugno 2018, ho ...

Milan - Li indagato a Milano per falso in bilancio. L'attacco a Elliott : 'Ha orchestrato il mio default' : La procura di Milano ha iscritto nel registro degli indagati per falso in bilancio Yonghong Li nell'ambito dell'inchiesta coordinata dal procuratore aggiunto Fabio De Pasquale e dal pm Paolo Storari ...