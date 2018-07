Milan | Elliott rimuove Fassone dal CdA per giusta causa | Scaroni presidente

Nuovo CdA Milan - Elliott liquida Fassone : 'Giusta causa' : ... sono stati revocati 'per giusta causa' per volontà della nuova proprietà, Elliott, che controlla il Milan attraverso Rossoneri Sport Investment Lux. L'assemblea ha approvato la delibera a ...

Milan - la versione di Li : «Sono onesto e appassionato - Elliott fondo avvoltoio» : P roprio nel giorno in cui viene indagato dalla Procura di Milano , Yonghong Li si rifà vivo da Hong Kong, con una lettera pubblicata dal «Sole 24 Ore», in cui offre la propria versione e annuncia un'...

Milan - nuovo CdA : Elliott saluta Fassone : TORINO - Franck Tuil, Giorgio Furlani, Stefano Cocirio, Gianluca D'Avanzo, Salvatore Cerchione e Alfredo Craca, secondo indiscrezioni che trovano conferma, saranno i nuovi membri del Cda del Milan che ...

Assemblea degli azionisti Milan - la rivoluzione è iniziata : Elliott fa fuori Fassone - “via per giusta causa” : Elliott ha deciso di usare le maniere forti, prendendo le redini del Milan e cambiandone l’aspetto partendo dal Cda Elliott fa fuori Fassone. E’ questa la notizia del giorno che arriva da casa Milan, una notizia che era nell’aria e presto diventerà ufficiale. L’Assemblea degli azionisti del club rossonero è iniziata da poco e le prime indiscrezioni parlano chiaro, l’ad Marco Fassone è pronto ad essere ...

Milan - Elliott rimuove Fassone per giusta causa : Scaroni presidente : Il Milan entra ufficialmente nell'era Elliott, mettendosi alle spalle i cinesi e Yonghong Li. L'articolo Milan, Elliott rimuove Fassone per giusta causa: Scaroni presidente è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Milan - inizia l’era Elliott : prima assemblea degli azionisti e nuovo Cda : L’era Elliott inizia ufficialmente, il fondo americano adesso dovrà smantellare la precedente amministrazione nominando il nuovo Cda E’ partita pochi istanti fa, a casa Milan, l’assemblea degli azionisti del club rossonero, la prima dell’era Elliott. Ad aprire i lavori il consigliere Roberto Cappelli. All’ordine del giorno, la revoca degli amministratori della gestione cinese e la nomina del nuovo cda. ...

Milan - al via l’assemblea soci : Elliott chiede la rimozione per giusta causa di Fassone : Il Milan entra ufficialmente nell'era Elliott, mettendosi alle spalle i cinesi e Yonghong Li. L'articolo Milan, al via l’assemblea soci: Elliott chiede la rimozione per giusta causa di Fassone è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Milan - Yonghong Li attacca Elliott : “Ha orchestrato il mio default” : "Ho commesso un errore e l'ho scoperto solo strada facendo e a mio grande discapito", le parole dell'ormai ex patron. L'articolo Milan, Yonghong Li attacca Elliott: “Ha orchestrato il mio default” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

YONGHONG LI INDAGATO : “ELLIOTT? DEFAULT ORCHESTRATO”/ Milan - ex proprietario : “Mi fidavo del fondo - ma...” : Milan, YONGHONG Li INDAGATO per falso in bilancio: ultime notizie, l'ex presidente del club rossonero nel mirino della Procura di Milano, ecco l'ipotesi di reato(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 23:24:00 GMT)

Milan - torna a parlare Yonghong Li! Attacco durissimo a Elliott : “credevo di potermi fidare! Con sincerità vi dico che…” : Dopo giorni di silenzio assoluto, Yonghong Li torna a parlare del Milan tramite una lettera nella quale attacca il fondo Elliott Il Cda previsto nella giornata di domani sancirà la fine dell’era cinese in casa Milan: Mr Li verrà ufficialmente sollevato dall’incarico di presidente del club rossonero. Dopo diversi giorni di silenzio, successivi al mancato rifinanziamento del debito con il fondo Elliott, Yonghong Li è tornato a ...

Mr. Li - lettera contro Elliott : 'Fondo avvoltoio : non è davvero interessato al Milan. Investiti 880 milioni nel club' : ... deriva dalla mia passione per la squadra e dalla mia convinzione circa il potenziale economico di un investimento in una delle più nobili squadre di calcio al mondo. Fino al 30 giugno 2018, ho ...

Milan - Li indagato a Milano per falso in bilancio. L'attacco a Elliott : 'Ha orchestrato il mio default' : La procura di Milano ha iscritto nel registro degli indagati per falso in bilancio Yonghong Li nell'ambito dell'inchiesta coordinata dal procuratore aggiunto Fabio De Pasquale e dal pm Paolo Storari ...

Milan IN EUROPA LEAGUE - ACCOLTO RICORSO TAS : È UFFICIALE/ Ultime notizie - Fondo Elliott : Felici del risultato : MILAN, ACCOLTO RICORSO Tas gioca le Coppe: ammesso all’EUROPA LEAGUE. Uefa Ultime notizie, ribaltata la sentenza di fine giugno, sorrisi in casa rossonera(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 18:44:00 GMT)

Elliott : «Dal TAS parte il rilancio del Milan - nostro progetto non a breve termine» : Il fondo USA: «Ricostruiremo la credibilità del club con la UEFA e conquisteremo nuovi successi sul campo nel pieno rispetto delle regole del Financial Fair Play» L'articolo Elliott: «Dal TAS parte il rilancio del Milan, nostro progetto non a breve termine» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.