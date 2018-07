Milan | concluso il Cda- Fassone out | Scaroni presidente

lanotiziasportiva

(Di sabato 21 luglio 2018) E’ partita l’era targata Elliott, il nuovo gruppo di maggioranza del, si è riunito questa mattina per la prima seduta del Consiglio d’Amministrazione. Il nuovo gruppo si è riunito in Via Aldo Rossi, per decidere il nuovo ordinamento della società. Ore 9.25- inizia il discorso di Cappelli, che presiede l’assemblea, inizia subito col botto: “sollevati dall’incarico Yongongh Li,Han Li, Xu Renshuo, Lu Bo e”. Ore 09.37 – Prende la parola Filippo La Scala, in rappresentanza dei Piccoli Azionisti: “In merito alla revoca del dottor, chiediamo maggiori informazioni: noi non voteremo contrari, ma ci asterremo”. Ore 09.41 – Si affronta il secondo punto all’ordine del giorno: “L’assemblea nomina come nuovi consiglieri (in carica per tre esercizi): Paolo, Marco Patuano, Franck Tuil, Giorgio Furlani, Alfredo Craca, ...