Milan Cda | via Fassone per giusta causa Ultime notizie | pesanti contestazioni al manager

Nuovo Cda Milan - i tifosi : 'Siamo ottimisti ma ora vogliamo la Champions' : Agenzia Vista, Milano, 21 luglio 2018 'Siamo felici della riammissione in Europa ma dobbiamo tornare in Champions'. È un Milan rivoluzionato quello che è uscito dalle...

Nasce il Milan targato Elliott : il fondo rimuove dal cda i cinesi e Fassone | Scaroni nuovo presidente e a.d. : Prima la riammissione nelle coppe europee, ora il nuovo consiglio d'amministrazione. Il Milan riparte grazie a Elliott e in giornata si conoscerà il nuovo assetto dirigenziale al termine del quale la presidenza del club rossonero dovrebbe essere affidata a Paolo Scaroni. Da monitorare anche le decisioni relative all'amministratore delegato e al direttore sportivo. La giornata in diretta da Casa Milan.

Milan - concluso il Cda- Fassone out - Scaroni presidente : E’ partita l’era targata Elliott, il nuovo gruppo di maggioranza del Milan, si è riunito questa mattina per la prima seduta del Consiglio d’Amministrazione. Il nuovo gruppo si è riunito in Via Aldo Rossi, per decidere il nuovo ordinamento della società. Ore 9.25- inizia il discorso di Cappelli, che presiede l’assemblea, inizia subito col botto: “sollevati dall’incarico Yongongh Li,Han Li, Xu Renshuo, Lu ...

Milan - nuovo cda : Scaroni presidente. Fassone «licenziato per giusta causa» : Ora è ufficiale: i nuovi nomi del cda del Milan sono Paolo Scaroni, Marco Patuano, Franck Tuil, Giorgio Furlani, Alfredo Craca, Salvatore Cerchione, Gianluca D'Avanzo, Stefano Cocirio. Presidente ...

