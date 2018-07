MILAN CDA | I QUATTRO NOMI NUOVI Ultime notizie | Fassone e Mirabelli addio | sarà una

MILAN - oggi Cda : come cambia la società/ Ultime notizie : ecco Scaroni e Leonardo - Fassone verso l'addio : Milan, oggi Cda: come cambia la società: i nuovi ingressi. ecco Scaroni e Leonardo, Fassone verso l'addio, Ivan Gazidis possibile successore ma affiancato da Gandini. Le Ultime notizie(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 04:50:00 GMT)

MILAN & ELLIOTT/ Ultime notizie - venerdì il CdA : domani a Losanna per l'udienza al Tas contro la Uefa : Ultime notizie sulla società MILAN: il CdA di venerdì dovrebbe portare alla nomina di Paolo Scaroni come nuovo presidente, Leonardo e Ivan Gazidis potrebbero entrare nei quadri dirigenziali(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 11:54:00 GMT)

MILAN al fondo Elliott - sabato cda/ Ultime notizie : quattro nuovi consiglieri - ecco chi sono : Milan al fondo Elliott, sabato cda: quattro nuovi consiglieri, ecco chi sono. Le Ultime notizie: Yonghong Li è sparito ma presto potrebbe ricomparire, ecco perché(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 15:12:00 GMT)

MILAN - PARTE ERA ELLIOTT : ULTIME NOTIZIE/ Niente cda : mister Li e cinesi assenti - assemblea il 21 luglio : MILAN, inizia l’era ELLIOTT, alle 16:30 il cda: Paolo Scaroni nuovo presidente, Riccardo Silva socio di minoranza? Il 21 luglio prossimo si terrà l'assemblea dei soci(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 19:08:00 GMT)

