Milan | assemblea dei soci per il rinnovo del Cda | ecco chi saranno i nuovi componenti

Milan - al via l’assemblea soci : Elliott chiede la rimozione per giusta causa di Fassone : Il Milan entra ufficialmente nell'era Elliott , mettendosi alle spalle i cinesi e Yonghong Li. L'articolo Milan , al via l’assemblea soci : Elliott chiede la rimozione per giusta causa di Fassone è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Milan - slitta il Cda per la mancanza del quorum : assemblea il 21 luglio : Milan O - È stata fissata per sabato 21 luglio in mattinata, l' assemblea dei soci del Milan . A confermarlo all'uscita da Casa Milan , il presidente del collegio sindacale della società di via Aldo ...

Milan - i cinesi non si presentano al CdA : fissata per sabato 21 l’Assemblea in cui verrà nominato il nuovo presidente : Il Consiglio d’Amministrazione convocato oggi da Elliott non si è tenuto per l’assenza dei quattro consiglieri cinesi, convocata per sabato 21 l’Assemblea degli azionisti E’ stata fissata per sabato 21 luglio prossimo l’assemblea degli azionisti del Milan. A deciderlo, il collegio sindacale della società rossonera, dopo che Consiglio di amministrazione convocato per oggi le 16.30 a Casa Milan non si è tenuto ...