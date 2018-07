Milan | alla scoperta del nuovo CdA

MOSTRA CLAUDIA CARDINALE - Alla Kasa dei Libri di Milano : Materiale che è stato reperito in tutto il mondo, dagli Stati Uniti al Giappone, e spesso in Italia non è mai stato esposto. Attraverso questa varietà di oggetti, si testimonia ampiamente un periodo ...

Coppa Italia : Roma dalla parte della Juve - Lazio con il Napoli e le Milanesi : Da una parte del tabellone Milan-Napoli e Lazio-Inter, dall'altra parte Fiorentina-Roma e Juventus-Atalanta: sono questi i possibili incroci ai quarti di finale della prossima Coppa Italia, in base ai ...

Milan - Gattuso 'saluta' Bonucci : 'Scelte da rispettare. CR7 alla Juve? Noi non lottiamo per lo scudetto' : Hanno il sapore dell'addio le parole di Gennaro Gattuso su Leonardo Bonucci: 'Io tratterrei il capitano a tutti i costi, è un grande professionista e un giocatore incredibile. Ma in alcuni momenti le ...

Yonghong Li indagato per falso in bilancio dalla Procura di Milano : L'ex proprietario del Milan è indagato dalla Procura di Milano per l’ipotesi di reato di false comunicazioni sociali L'articolo Yonghong Li indagato per falso in bilancio dalla Procura di Milano è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Olimpiadi Milano 2026 - il Comune dice sì alla candidatura : Olimpiadi Milano 2026, il Comune dice sì alla candidatura Dopo Torino anche il capoluogo lombardo approva la delibera con 36 voti a favore e 2 astenuti. Il sindaco Sala: "Governo e Coni decidano in fretta. Nessuna spesa graverà sul bilancio del Comune". Appendino ha detto "no" ai Giochi ...

Milano - tassista abusivo stupra cliente di 20 anni : era salita all'uscita dalla discoteca : Un tassista abusivo egiziano di 61 anni è stato arrestato dai carabinieri per aver violentato una cliente di 20 anni dopo averla caricata davanti a un noto locale della movida di Milano. È avvenuto ...

Milano : esonda canale Villoresi - allagati box e cantine di tre edifici : Milano, 19 lug. (AdnKronos) - Un cumulo di rami e fogliame proveniente con tutta probabilità da un intervento di potatura ha intasato le griglie del canale Villoresi che la scorsa notte è esondato allagando i piani bassi di tre edifici nella zona di viale De Gasperi, a Rho, nell'hinterland milanese.

Milano. Si alla fideiussione per la Società sportiva Scarioni : Approvata con 34 voti favorevoli e cinque astenuti la delibera per l’autorizzazione all’estensione della garanzia fideiussoria a favore dalla “Società

Milan - conto alla rovescia per l Europa. Bonucci sempre più vicino al Psg : MilanO - Giovedì, in un senso o nell'altro, si concluderà il lungo e travagliato percorso davanti alla giustizia sportiva europea del Milan post-berlusconiano, iniziato a giugno 2017. Dopo due ...

BONUCCI AL PSG?/ Ultime notizie - il capitano del Milan torna alla Juventus in uno scambio con Higuain? : BONUCCI al Psg, le Ultime notizie sul futuro del difensore del Milan: l'agente Alessandro Lucci si trova a Parigi, voci su un possibile accordo raggiunto(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 18:22:00 GMT)

Mercati positivi. Milano resta alla finestra : Ieri in un analogo intervento al Senato, il banchiere ha confermato la valutazione ottimistica dell'economia USA ribadendo che la Fed intende aumentare gradualmente il tasso di interesse. Sessione ...

Milano - Gallinari dona alla città tre nuovi campi da basket - : Nell'ambito dell'iniziativa "We playground Together", la stella dei Los Angeles Clippers finanzierà i lavori per mettere a nuovo la struttura di Largo Marinai d'Italia e altri due terreni di gioco in ...