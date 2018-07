Milan | al via l’assemblea soci | Elliott chiede la rimozione per giusta causa di Fassone

Milan - al via l’assemblea dei soci : cambia il CdA rossonero : Il Milan entra ufficialmente nell'era Elliott, mettendosi alle spalle i cinesi e Yonghong Li. L'articolo Milan, al via l’assemblea dei soci: cambia il CdA rossonero è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Bonucci via dal Milan? / Ultime notizie : "So io quello che devo fare" : Bonucci via dal Milan? Ultime notizie: pungolato da un tifoso il difensore rossonero ex Juventus risponde che deciderà lui cosa fare in futuro nonostante la riammissione in Europa League.(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 20:49:00 GMT)

Il Milan si gioca l’Europa League - al via l’udienza al Tas : È iniziata alle 9.30 l'udienza davanti al Tas di Losanna che deciderà sul futuro europeo del Milan. L'articolo Il Milan si gioca l’Europa League, al via l’udienza al Tas è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

MALATO DI CANCRO DERUBATO A VENEZIA : “ERA L'ULTIMO VIAGGIO”/ Imprenditore Milanese offre aiuto : MALATO terminale scrive a chi l'ha rapinato a VENEZIA: “ERA il mio ultimo viaggio, sto per morire”. La lettera lasciata alle forze dell'ordine dopo la denuncia del furto(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 00:23:00 GMT)

Il Milan ad Elliott - al via la rivoluzione : ‘saltano’ le prime due teste - in arrivo altre clamorose novità : In casa Milan è una situazione delicata, in particolar modo tiene banco la questione legata al futuro del club, i rossoneri sono passati in mano ed Elliott e già nelle prossime settimane potrebbero arrivare delle novità clamorose. La situazione più sorprendente riguarda l’ormai certo allontanamento dai quadri dirigenziali di Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli. L’attuale ad rossonero ha incontrato a Londra i vertici del Fondo di Paul ...

Milano. Ponte via Farini : limitazioni provvisorie al traffico : Da oggi mercoledì 18 luglio la viabilità sul Ponte di via Farini subirà provvisoriamente alcune limitazioni, dallo stesso giorno cambierà

Milan - futuro senza Fassone e Mirabelli : andranno via gradualmente : Sono giorni di cambiamenti importanti in casa Milan, dopo il passaggio della società da Yonghong Li al fondo internazionale d'investimento Elliott. Inizia quindi una nuova fase per i rossoneri, dopo ...

“Più forti insieme” - al via la campagna abbonamenti 2018/2019 del Milan : Al via la campagna abbonamenti del club rossonero, che ha deciso di mantenere invariati i prezzi delle sottoscrizioni. Vendita libera dal 7 agosto. L'articolo “Più forti insieme”, al via la campagna abbonamenti 2018/2019 del Milan è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Milano - morì dopo trapianto : pm chiede archiviazione per 5 medici : Milano, morì dopo trapianto: pm chiede archiviazione per 5 medici Milano, morì dopo trapianto: pm chiede archiviazione per 5 medici Continua a leggere L'articolo Milano, morì dopo trapianto: pm chiede archiviazione per 5 medici proviene da NewsGo.

Milano : si dà fuoco in viale Zara davanti alla polizia - è grave : Milano, 16 lug. (AdnKronos) – Un giovane si è dato fuoco a Milano in viale Zara (angolo via Laurana) davanti a una pattuglia della polizia, avvertita e arrivata sul posto dopo le minacce del ragazzo. Il 118, pochi minuti fa, ha portato il giovane in codice rosso al Niguarda, con ustioni di secondo-terzo grado. Sono rimasti leggermente ustionati anche due agenti di polizia che hanno provato a fermarlo, portati anche loro in codice verde ...