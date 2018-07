Mike Manley nuovo ad di Fca L’azienda | peggiorate le condizioni di salute di Marchionne 

Il britannico Mike Manley è il nuovo Ad di Fca - subentra a Marchionne - : Milano, 21 lug., askanews, - Il cda di Fca 'ha deciso di accelerare il processo di transizione per la carica di Ceo in atto ormai da mesi e ha nominato Mike Manley amministratore delegato'. Lo ...

Chi è Mike Manley - nuovo ad Fca : Per il dopo Marchionne Fca ha scelto l'uomo di Jeep: è il 58enne inglese Mike Manley . Nato a Edenbridge, nel Regno Unito, il 6 marzo 1964, nel 2009 il manager britannico è stato nominato ceo del ...

Fca - finisce l'era Marchionne : «Condizioni di salute peggiorate - non può riprendere il lavoro». Scelto il successore - è Mike Manley | Chi è : La decisione presa dai Cda, convocati d'urgenza a causa del prolungarsi del ricovero del manager italiano, in ospedale in Svizzera dopo un intervento alla spalla. Manley era già a capo di Jeep e Ram