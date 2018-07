Migranti | Viminale | Ong insinuano | denunceremo chi mente

Migranti - con le mani ‘insanguinate’ davanti al Viminale : la protesta contro il governo : Una manifestazione davanti al Viminale per protestare contro il governo e la sua politica in tema di flussi migratori. Con le mani rosse, insanguinate, per rappresentare il colore del "sangue delle migliaia di Migranti inghiottiti nel Mediterraneo o torturati nelle carceri libiche", un centinaio di persone si sono ritrovate davanti al ministero dell'Interno.Continua a leggere

Migranti - fonti Viminale : "Donna e bimbo morti? Versione Ong è fake news" : Nel trasbordo di Linosa annegati 4 Migranti: fermati 11 scafisti sbarcati a Pozzallo. E la Spagna ha superato l'Italia per numero di arrivi. La denuncia di Open Arms, smentita dal Viminale

Migranti - ampliamento dei posti Sprar : è tutto fermo. Il Viminale non pubblica le graduatorie e mancano le coperture : Il primo luglio dal ministero dell’Interno doveva arrivare la firma ai nuovi posti Sprar – il sistema di accoglienza diffusa che chiama in causa direttamente i Comuni – con le rispettive coperture economiche. Lo prevede il decreto ministeriale del 10 agosto 2016, che ha come oggetto le “modalità di accesso da parte degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell’asilo”. Invece tutto è ...

450 Migranti sbarcati a Pozzallo - Viminale: "Vittoria politica". Autorizzato dal Viminale lo sbarco dei 450 migranti a Pozzallo. Per Salvini si tratta di una "vittoria politica". Fermati alcuni uomini ritenuti gli scafisti.

Migranti - Viminale autorizza lo sbarco dei 450. Salvini : “E’ una vittoria politica” : Nella notte tutti i 450 Migranti da giorni in attesa al porto di Pozzallo su una nave della Guardia di Finanza e su una di Frontex sono stati fatti scendere: una parte di loro verrà ricollocata in Germania, Spagna e Portogallo.Continua a leggere

Pozzallo - 450 Migranti sbarcano a Pozzallo : ok del Viminale : "E' una vittoria politica", ha commentato il ministro dell'interno, Matteo Salvini. Fino alla decisione del Viminale, il pattugliatore della Finanza Monte Sperone e la Protector di Frontex eramo ...

Il sindaco Orlando a Salvini : 'Il Viminale diffonde fake news' sui Migranti : Il sindaco della citta', nonché della citta' metropolitana, di Palermo Leoluca Orlando ha recentemente rilasciato una dichiarazione provocatoria nei confronti del ministro dell'Interno Matteo Salvini, relativa al fatto che, secondo gli ultimi dati del Ministero dell'Interno sul flusso di migranti arrivati nel nostro Paese, il trend degli sbarchi sarebbe in netta diminuzione gia' da prima dell'insediamento del leader del Carroccio come capo del ...

Nave Diciotti a Trapani - Mattarella chiama Conte - sbloccato lo sbarco dei Migranti. «Stupore» al Viminale : Dopo un tira e molla durato tutto il giorno è cominciato alle 23 lo sbarco dei 67 migranti da Nave Diciotti ormeggiata nel porto di Trapani. A scendere per primi sul molo Ronciglio sono stati...

Nave Diciotti con a bordo 67 migranti attracca nel porto di Trapani: Mattarella chiama Conte che garantisce permesso di sbarco, irritazione del Viminale