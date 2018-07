Migranti : Salvini - d’accordo con Vescovo Sanremo : Roma, 21 lug. (AdnKronos) – “‘Garantire ai popoli la possibilità di non emigrare’. Sono d’accordo con questo Vescovo di frontiera, che il dolore e la morte causati dallo schifoso business dell’immigrazione clandestina li conosce da vicino”. Lo scrive su Twitter il ministro dell’Interno Matteo Salvini, riferendosi alla presa di posizione del Vescovo di Sanremo-Ventimiglia, Antonio Suetta. ...

Migranti : Salvini diffida delle ong ma si fida di Visegrad - della Libia e di Al-Sisi : “Tutti i bambini sono uguali, ma alcuni sono più uguali degli altri”. Si potrebbe riassumere così, parafrasando George Orwell, l’atteggiamento di media e popolazione nei confronti di certi eventi. La, fortunatamente finita bene, vicenda dei giovani calciatori thailandesi intrappolati in una grotta a causa delle troppe piogge, ha giustamente catalizzato l’attenzione del mondo intero. Da molti paesi sono arrivati tecnici, attrezzature, consulenze ...

Migranti - i libici : “Madre e bimbo erano già morti. In acqua non c’era nessun altro”. Palazzotto : “Salvini si scusi” : “Abbiamo lasciato in mare solo i due corpi senza vita di una donna e un bambino dopo aver provato invano a rianimarli: erano morti e portarli a terra non aveva senso, ma oltre loro non c’era nessun altro in acqua”. L’ultima versione libica della tragica vicenda del salvataggio di Josefa, dopo 48 ore in mare al largo della Libia, arriva dal colonnello della Guardia Costiera di Misurata, Tofag Scare, attraverso ...

Migranti - Italia stretta nella morsa tra nord e sud : gelo di Salvini sul no di Al Serraj ai campi Ue in Libia : "Siamo assolutamente contrari all'idea che l'Europa ci chieda ufficialmente di collocare (in Libia, ndr) immigrati illegali che l'Ue non vuole accogliere". Il premier libico Fayez al-Sarraj gela l'Ue. Ma soprattutto gela l'Italia e nello specifico Matteo Salvini. Solo la settimana scorsa, al vertice Ue dei ministri dell'Interno a Innsbruck, il leader leghista immaginava di definire la Libia 'porto sicuro', dall'oggi al domani, per rispedire ...

Migranti : Grasso - Salvini invece di querele a Saviano ridia 49 mln : Roma, 20 lug. (AdnKronos) – “Salvini invece di querelare Saviano – a cui va il mio abbraccio – risponda coi fatti. Ad esempio proponendo di riportare a 1000 euro il limite del contante contro criminalità e riciclaggio, impedendo ogni forma di condono fiscale, perché evadere le tasse è un reato è un furto alla collettività, e rispettando le sentenze: dopo aver restituito i 49 milioni potrà con più forza, e senza querele, ...

Nave Diciotti - Davigo : “Salvini e le manette ai Migranti? Un ministro non può dare ordini alla magistratura” : “Salvini e il suo tweet in cui invoca le manette per ‘i violenti’ della Nave Diciotti? L’ho già detto in una intervista al Fatto Quotidiano: escludo che un ministro possa dare ordini alla magistratura. Non è previsto dalla nostra Costituzione“. Sono le parole pronunciate a In Onda (La7) dal magistrato Piercamillo Davigo, che si sofferma sul ddl leghista relativo alla legittima difesa: “Il testo della legge ...

Migranti : le politiche di Salvini sono disumane - illecite e sbagliate : Ci sono vari modi e motivi per giudicare e condannare la scellerata politica imposta da Matteo Salvini al governo italiano sulla questione dei respingimenti, con il chiaro intento di sfruttare a fini bassamente elettoralistici paure e paranoie di settori del corpo elettorale sempre più insicuri, impauriti, disorientati e irrazionali. Il primo è la sua assoluta disumanità. Forse non tutti se ne rendono pienamente conto ma l’aberrante slogan ...

Matteo Salvini : “Non vogliamo distribuire i Migranti - lavoriamo per evitare che arrivino in Europa” : In un'intervista concessa al quotidiano Washington Post, il ministro dell'Interno Matteo Salvini parla dei rapporti con Conte e con il Movimento 5 Stelle: "Siamo in sintonia con premier Conte, usiamo solo toni differenti. Fin quando il M5S rispetta le regole del governo, non c’è pericolo". E sui migranti: "L’obiettivo finale non è quello di distribuire i migranti tra i vari Paesi europei, ma di evitare che arrivino in Europa".Continua a leggere

'Sui Migranti Salvini ha un approccio muscolare - ma noi dobbiamo restare umani' - dice la grillina Grande : E quanto può durare? 'La politica prevede divergenze e mediazioni'. Ma molti parlamentari del M5s, ad esempio, sembrano in preda a un crisi bipolare. Sostengono la linea di Salvini sull'accoglienza, ...

Salvini ha parlato al Washington Post di Europa - euro e Migranti. Cosa ha detto - in sintesi : Vogliamo cambiare la sua economia, la sua politica, la fiscalità e le politiche agricole. Ad esempio, cambierei immediatamente la direttiva sulle banche. Dal canto nostro, stiamo facendo di tutto per ...