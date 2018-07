Migranti | quattro annegati a Linosa | Procura Agrigenti apre inchiesta

Migranti - trenta si buttano in mare da un barcone : quattro annegati : Migranti, trenta si buttano in mare da un barcone: quattro annegati Migranti, trenta si buttano in mare da un barcone: quattro annegati Continua a leggere L'articolo Migranti, trenta si buttano in mare da un barcone: quattro annegati proviene da NewsGo.

Linosa - quattro Migranti annegano dopo un tuffo da un barcone : Facevano parte di un gruppo di 30 migranti che alla vista delle navi Protector e Monte Sperone P01 si sono buttati in mare. Intanto non è stata ancora avviata la fase di trasferimenti dei 436 ospiti ...

Migranti : dopo lo sbarco a Pozzallo fermati 11 scafisti. A Linosa quattro annegati : Erano fra le 450 persone giunte in Sicilia tra domenica e lunedì. Contestato ai fermati anche il reato di morte come conseguenza di altro delitto

Migranti : dopo lo sbarco a Pozzallo - fermati undici scafisti. A Linosa quattro annegati : Erano fra le 450 persone sbarcate tra domenica e lunedì a Pozzallo. Contestato ai fermati anche il reato di morte come conseguenza di altro delitto

La nave danese che da quattro giorni era bloccata davanti al porto di Pozzallo con 113 Migranti a bordo potrà sbarcare : La nave danese che da quattro giorni era bloccata davanti a Pozzallo con 113 migranti a bordo potrà sbarcare questa sera nel porto di Pozzallo, in Sicilia. I migranti erano stati soccorsi mercoledì notte a largo della Libia in un’operazione The post La nave danese che da quattro giorni era bloccata davanti al porto di Pozzallo con 113 migranti a bordo potrà sbarcare appeared first on Il Post.

Migranti - il piano in quattro mosse di Juncker : Più soldi da destinare al fondo per Africa , 500 milioni, e Turchia, attivazione di punti di ricezione e sbarco fuori dall'Ue, potenziamento dei controlli delle frontiere esterne con diecimila uomini ...

Migranti : quattro donne in gravidanza trasferite a Palermo e Agrigento : Palermo, 12 giu. (AdnKronos) - quattro donne in stato di gravidanza, di cui una all'ottavo mese, sono state trasferite dalla nave 'Diciotti' della Guardia costiera prima sull'isola di Lampedusa e oggi, in elicottero, in diversi ospedali di Palermo e Agrigento. Le donne sono state trasferite negli os