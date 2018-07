Migranti | Open Arms | Denunciamo Italia e Libia per omicidio colposo Meloni

OPEN ARMS : "DENUNCIAMO ITALIA E LIBIA PER OMICIDIO COLPOSO DI Migranti"/ Toninelli - "sbaglia obiettivo" : Migranti, accuse contro la Guardia Costiera della LIBIA: causa naufragi volutamente, ecco perché. Intanto la nave OPEN ARMS è approdata nel porto di Palma di Maiorca in Spagna.(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 19:53:00 GMT)

Migranti - Open Arms arriva a Palma e fa denuncia per omissione di soccorso. Linosa - aperta inchiesta su 4 somali morti : La nave Open Arms è arrivata a Palma di Maiorca. E il fondatore della ong Proactiva Oscar Camps, accompagnato dal giocatore Nba Marc Gasol, si è subito diretto in tribunale dove ha presentato una denuncia per omissione di soccorso per quanto avvenuto nei giorni scorsi davanti alla Libia. Era stata la ong spagnola infatti a trovare una donna e un bambino morti in mare, insieme a un’altra donna sopravvissuta aggrappandosi ai resti di ...

Migranti - giunta a Palma nave Open Arms : 13.28 La Open Arms,la nave della Ong Proactiva, è arrivata nel porto di Palma di Maiorca,con a bordo la donna camerunense salvata il 17 luglio a 80 miglia dalle coste libiche, insieme alle salme di una donna e un bambino, lasciati morire in mare dalla Guardia Costiera libica, secondo la denuncia della Ong. "La nave dopo quattro giorni di navigazione entra finalmente nel porto sicuro di Palma di Maiorca",twitta Oscar Camps fondatore della ...

Migranti : sbarcati a Trapani 57 soccorsi ieri. Libici smentiscono Open Arms : Erano stati raccolti in mare da due motovedette della guardia costiera italiana e della guardia di finanza. 'Abbiamo lasciato in mare solo i due corpi di una donna e un bambino senza vita' dichiara la ...

Migranti - comandante Open Arms a Sky Tg24 : in Spagna nessun insulto : Migranti, comandante Open Arms a Sky Tg24: in Spagna nessun insulto Riccardo Gatti sulla scelta della Ong di sbarcare nei porti spagnoli e non in quelli italiani, da cui era arrivata l’autorizzazione:"Lì ci sembra che sia tutto molto più chiaro". E alle accuse di Salvini replica: "Non ho niente da ...