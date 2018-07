MIGRANTI | LIBIA | BARCONI AFFONDATI CON PERSONE A BORDO Motovedette

MIGRANTI : Salvini diffida delle ong ma si fida di Visegrad - della Libia e di Al-Sisi : “Tutti i bambini sono uguali, ma alcuni sono più uguali degli altri”. Si potrebbe riassumere così, parafrasando George Orwell, l’atteggiamento di media e popolazione nei confronti di certi eventi. La, fortunatamente finita bene, vicenda dei giovani calciatori thailandesi intrappolati in una grotta a causa delle troppe piogge, ha giustamente catalizzato l’attenzione del mondo intero. Da molti paesi sono arrivati tecnici, attrezzature, consulenze ...

MIGRANTI : Salvini diffida delle ong ma si fida di Visegrad - della Libia e di al-Sisi : “Tutti i bambini sono uguali, ma alcuni sono più uguali degli altri”. Si potrebbe riassumere così, parafrasando George Orwell, l’atteggiamento di media e popolazione nei confronti di certi eventi. La, fortunatamente finita bene, vicenda dei giovani calciatori thailandesi intrappolati in una grotta a causa delle troppe piogge, ha giustamente catalizzato l’attenzione del mondo intero. Da molti paesi sono arrivati tecnici, attrezzature, consulenze ...

MIGRANTI : Salvini diffida delle Ong ma si fida di Visegrad - della Libia e di al-Sisi : “Tutti i bambini sono uguali, ma alcuni sono più uguali degli altri”. Si potrebbe riassumere così, parafrasando George Orwell, l’atteggiamento di media e popolazione nei confronti di certi eventi. La, fortunatamente finita bene, vicenda dei giovani calciatori thailandesi intrappolati in una grotta a causa delle troppe piogge, ha giustamente catalizzato l’attenzione del mondo intero. Da molti paesi sono arrivati tecnici, attrezzature, consulenze ...

Il caso MIGRANTI/ Come evitare l'inferno e le ipocrisie sulla Libia : Se dovessimo basarci solo sui freddi numeri, dovremmo concludere che il problema degli sbarchi è stato quasi completamente risolto. Fatto 100 il numero medio di arrivi nel periodo anteriore alle '...

La Libia chiude le porte ai centri di sbarco Ue per i MIGRANTI : "Le lacune di sicurezza e l'attuale instabilità politica ed economica offrono alle organizzazioni criminali molte opportunità di traffico di esseri umani". E tra l'altro non scoraggiano gli abusi dei ...

MIGRANTI - Italia stretta nella morsa tra nord e sud : gelo di Salvini sul no di Al Serraj ai campi Ue in Libia : "Siamo assolutamente contrari all'idea che l'Europa ci chieda ufficialmente di collocare (in Libia, ndr) immigrati illegali che l'Ue non vuole accogliere". Il premier libico Fayez al-Sarraj gela l'Ue. Ma soprattutto gela l'Italia e nello specifico Matteo Salvini. Solo la settimana scorsa, al vertice Ue dei ministri dell'Interno a Innsbruck, il leader leghista immaginava di definire la Libia 'porto sicuro', dall'oggi al domani, per rispedire ...

MIGRANTI - Josefa torna a sorridere 'Finalmente ha capito che non tornerà in Libia' : ROMA - Gli occhi di Josefa sono tornati a brillare. E un timido sorriso ha aperto il cuore ai suoi soccorritori. La donna del Camerun salvata dalla nave della Open Arms adesso sta meglio e domani ...

MIGRANTI - Josefa torna a sorridere : "Finalmente ha capito che non tornerà in Libia" : La donna salvata dalla Open Arms, la cui foto ha fatto il giro del mondo, a bordo della nave della Ong sta per arrivare in Spagna. Il responsabile italiano Riccardo Gatti: "È sempre seguita dai medici ma ora è più serena, anche se del naufragio non ricorda nulla"

La Libia ha detto che non permetterà l’apertura di nuovi centri di accoglienza per i MIGRANTI nel paese : La Libia ha detto che non permetterà l’apertura di nuovi centri di accoglienza per i migranti nel paese, una soluzione di cui aveva discusso l’Unione Europea cercando di trovare un compromesso per la gestione dei migranti che arrivano in Europa. The post La Libia ha detto che non permetterà l’apertura di nuovi centri di accoglienza per i migranti nel paese appeared first on Il Post.

MIGRANTI : premier al-Sarraj - niente campi UE in Libia : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Libia : no a campi MIGRANTI Ue nel Paese : 12.31 La Libia è "assolutamente contraria" all'idea Ue di realizzazione nel Paese di strutture dove accoglie i migranti illegali che l'Unione non vuole. Lo ha detto in un'intervista al giornale tedesco Bild il premier al Serraj. "Non faremo neanche accordi con l'Ue in cambio di soldi", aggiunge. "Sono molto sorpreso che in Europa nessuno voglia accogliere i migranti mentre a noi viene chiesto di ospitare centinaia di migliaia di persone".E ...

MIGRANTI morti in Libia - i reporter-testimoni : "Nessuno lasciato in mare" : Una giornalista tedesca e un freelance libico lunedì notte erano imbarcati sulla motovedetta che ha portato in salvo 158 persone. La Guardia costiera precisa: quella notte abbiamo soccorso due gommoni

MIGRANTI - Bonino : “Libia porti sicuri? I campi di detenzione - soprattutto quelli privati - non sono certo posti sicuri” : “I porti della Libia sicuri? Innanzitutto la dizione della Convenzione non parla di porti sicuri ma di posti sicuri, quindi tutto il resto. Ora, ai porti sicuramente si potrà sbarcare ma i campi di detenzione, in particolare quelli privati, non sono certo posti sicuri”. Così Emma Bonino a margine delle celebrazioni del ventesimo anniversario della Corte Penale Internazionale. L'articolo Migranti, Bonino: “Libia porti sicuri? I ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : MIGRANTI - Ong contro la Libia “li fa annegare” (18 luglio 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: nuovo orrore nel Mediterraneo. Duro colpo al Clan dei Casamonica. Scongiurato lo sciopero dei controllori di volo. (18 luglio 2018).(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 05:20:00 GMT)