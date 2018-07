: Migranti, giunta a Palma nave Open Arms - TelevideoRai101 : Migranti, giunta a Palma nave Open Arms - TerzoTempo54 : RT @APurpari: Sicuramente qualcuno ci ha guadagnato e tanto con questa 'accoglienza'. Ora forse sarebbe giunta l'ora di aprire un fascicolo… - thewaterflea : RT @APurpari: Sicuramente qualcuno ci ha guadagnato e tanto con questa 'accoglienza'. Ora forse sarebbe giunta l'ora di aprire un fascicolo… -

La,ladella Ong Proactiva, è arrivata nel porto didi Maiorca,con a bordo la donna camerunense salvata il 17 luglio a 80 miglia dalle coste libiche, insieme alle salme di una donna e un bambino, lasciati morire in mare dalla Guardia Costiera libica, secondo la denuncia della Ong. "Ladopo quattro giorni di navigazione entra finalmente nel porto sicuro didi Maiorca",twitta Oscar Camps fondatore della Ong,che aveva rifiutato lo sbarco in Italia, "non più porto sicuro"(Di sabato 21 luglio 2018)