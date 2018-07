Migranti | Fratoianni a Salvini e Toninelli dopo l’esclusiva del Fatto | “Cercate militari

Migranti - Fratoianni : “Giallo e fake news su morti in mare? È propaganda schifosa di Salvini e di questo governo” : “La donna e il bimbo morti in mare? Salvini parla di fake news. Ma il giallo, la fake news sono il terreno della propaganda schifosa e inaccettabile di Salvini e di questo governo, che non si fermano nella loro propaganda neppure di fronte alla morte”. Così a Omnibus (La7) il deputato di Liberi e Uguali, Nicola Fratoianni, commenta le parole del ministro dell’Interno sulla denuncia della nave Open Arms, che ieri a largo della ...

Migranti : Fratoianni (Leu) - vergognoso blocco Facebook pagina Sentinelli : Milano, 18 lug. (AdnKronos) – L’oscuramento della pagina dei Sentinelli di Milano “è una vergogna per Facebook”. Lo afferma Nicola Fratoianni, esponente di Liberi e Uguali, commentando il blocco, durato 24 ore, del profilo social del gruppo, attivo nella difesa dei diritti civili. “Ogni giorno -osserva Fratoianni- Facebook permette che incitamento all’odio, minacce razziste, insulti sessisti o omofobi ...

Migranti - Fratoianni vs Borgonovo : “Questo governo fa interesse nazionale sulla pelle delle persone. Mi fa schifo” : Bagarre a L’Aria che Tira Estate (La7) sul vertice Ue e sulla politica migratoria del governo Conte, sostenuto da M5s e Lega. Il vicedirettore de La Verità, Francesco Borgonovo, applaude l’operato del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, rendendosi protagonista di un fitto battibecco con il deputato Pd, Andrea Romano: “Finalmente c’è qualcuno che ha fatto la voce grossa in Europa. Io sono entusiasta di avere un ...

Migranti : Fratoianni - senza Ong si torni a ‘Mare nostrum’ : Roma, 16 giu. (AdnKronos) – ‘Ai leghisti e ai grillini fanno schifo le Ong che salvano vite umane nel Mediterraneo? Hanno due alternative: o far annegare uomini, donne e bambini in mare oppure ripristinare la missione militare italiana ‘Mare nostrum’. Bastano pochi giorni in Parlamento e alcune settimane per organizzarla. Si decidano’. Lo afferma Nicola Fratoianni, di ‘Liberi e uguali’. L'articolo ...