Migranti | 4 annegati a Linosa | aperta inchiesta

Migranti : quattro annegati a Linosa - Procura Agrigenti apre inchiesta : Palermo, 21 lug. (AdnKronos) – La Procura di Agrigento ha aperto un fascicolo, per ora contro ignoti, per fare chiarezza sulla morte dei quattro Migranti avvenuta sabato scorso davanti all’isola di Linosa, prima del trasbordo dal barcone su cui c’erano 450 Migranti sulla nave della Guardia di Finanza. Già la Procura di Ragusa ha aperto un’inchiesta sullo sbarco, in particolare sui presunti scafisti fermati poche ore dopo ...

Migranti - 4 morti annegati dopo il tuffo dal barcone a Linosa : Vedendo in lontananza una nave procedere verso il barcone su cui viaggiavano, hanno pensato di avercela fatta. E buttandosi in acqua hanno cercato di raggiungerla a nuoto, ma sono morti annegati. Una ...

Migranti : 4 annegati - 11 scafisti accusati di morte : Si sono gettati in mare al largo di Linosa, prima dell'arrivo dei soccorsi. Ed è di nuovo scontro tra Salvini e le ong spagnole: 'i nostri porti li vedranno in cartolina' dice il ministro dell'Interno ...

Migranti - in 4 si tuffano per raggiungere a nuoto i soccorritori : annegati. Salvini alle ong : “Si scordino i porti italiani” : Era il 13 luglio. Quattro Migranti somali si trovavano su un barcone con altri 34 connazionali al largo di Linosa. Avevano attraversato il Mediterraneo. Hanno visto arrivare le navi Protector di Frontex e Monte Sperone della guardia di finanza italiana. Forse hanno pensato che l’incubo fosse finito, che il loro viaggio fosse terminato. E si sono tuffati in mare, per raggiungere a nuoto i soccorritori. Non ci sono riusciti. E sono ...

Migranti - 4 morti dopo tuffo dal barcone a Linosa/ Annegati dopo aver avvistato i soccorsi italiani : Migranti, 4 morti dopo tuffo dal barcone a Linosa. Annegati dopo aver avvistato i soccorsi italiani della Protector e della Monte Sperone: si aggrava la posizione degli scafisti(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 10:26:00 GMT)

Migranti : dopo lo sbarco a Pozzallo fermati 11 scafisti. A Linosa quattro annegati : Erano fra le 450 persone giunte in Sicilia tra domenica e lunedì. Contestato ai fermati anche il reato di morte come conseguenza di altro delitto

Migranti : dopo lo sbarco a Pozzallo - fermati undici scafisti. A Linosa quattro annegati : Erano fra le 450 persone sbarcate tra domenica e lunedì a Pozzallo. Contestato ai fermati anche il reato di morte come conseguenza di altro delitto

Si buttano dal barcone al largo di Linosa : 4 Migranti annegati. Arrestato l’equipaggio : “Sono scafisti” : I membri dell'equipaggio del barcone salpato da Zwara con a bordo oltre 440 migranti è stato Arrestato a Pozzallo. Secondo quanto si apprende, gli 11 membri dell'equipaggio sono accusati di favoreggiamento dell'immigrazione e morte come conseguenza di altro reato perché 4 dei migranti presenti a bordo sono annegati gettandosi dalla barca durante il viaggio.Continua a leggere