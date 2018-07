Mercato | per Benzema al Napoli quota scende a 2 | 50

CalcioMercato Napoli – Spunta un nome nuovo per l’attacco : sondaggio per Alvaro Morata : nuovo nome per il Calciomercato del Napoli: per l’attacco Spunta la suggestione legata ad Alvaro Morata, bomber spagnolo sempre più lontano dal Chelsea Dopo aver puntellato la rosa con alcuni acquisti funzionali e necessari, ma non proprio di primo piano, il Calciomercato del Napoli ha bisogno del colpo da novanta, della classica ‘ciliegina sulla torta’. Vista l’insistenza di rumor sul reparto offensivo, ...

Mercato NBA – Lakers - in arrivo Michael Beasley : cifre e dettagli dell’operazione : Altro colpo in arrivo per i Los Angeles Lakers: Michael Beasley pronto a vestire la maglia giallo-viola, per lui un contratto annuale a 3.5 milioni Dopo qualche giorno di silenzio, di osservazione delle ultime dinamiche del Mercato NBA, specialmente quelle legate al caso Kawhi Leonard, i Los Angeles Lakers hanno piazzato un altro colpo. Secondo quanto si legge su ESPN, Michael Beasley si sarebbe accordato con la franchigia giallo-viola per ...

Ancelotti ha tutto da perdere : è il parafulmine per il Mercato di DeLa : Tuttavia - mi sbaglierò - anche uno degli allenatori più vincenti del mondo sembra entrato in quella fase della vita, è alle soglie dei 60 anni, in cui legittimamente si possono accettare incarichi ...

Mercato Juve - per Pjanic pronto il rinnovo di contratto. Ma le big d'Europa lo tentano : Il bosniaco viene considerato intoccabile dai bianconeri, ma occhio alle proposte di Barcellona, Chelsea, Psg e Real

CalcioMercato Sampdoria - boom boom blucerchiato : passi in avanti per Pjaca : 1/10 AFP/LaPresse ...

Napoli - sondaggio su Twitter per scegliere la peggiore “bufala” di Mercato : Il club partenopeo ha lanciato un curioso sondaggio su Twitter attraverso il quale chiede agli utenti di votare la peggior "bufala" di mercato. L'articolo Napoli, sondaggio su Twitter per scegliere la peggiore “bufala” di mercato è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

CalcioMercato Genoa - è fatta : arriva l’attaccante per Ballardini : 1/11 ALFREDO FALCONE ...

Il Mercato immobiliare è ripartito : prezzi in aumento fino al 2 per cento : La ripresa del mercato immobiliare prosegue anche nel 2018 secondo i dati dell’Agenzia delle Entrate sul primo trimestre dell’anno elaborati da Tecnocasa. Le transazioni immobiliari sono cresciute del 4,3% rispetto allo...

CalcioMercato Hellas Verona - ecco il colpaccio per l’attacco : 1/11 LaPresse/Settonce Roberto ...

CalcioMercato - incontro tra Juve e Sampdoria per Pjaca : il giocatore al momento preferirebbe la Fiorentina : Un possibile ritorno in Italia per Marko Pjaca. Rientrato alla Juventus dopo gli ultimi sei mesi positivi trascorsi in prestito in Bundesliga con la maglia dello Schalke 04, l'attaccante " reduce dal ...

NAPOLI - DE LAURENTIIS/ CalcioMercato - Cavani - Benzema - Di Maria : tutte bufale - ma per il Matador si può fare! : NAPOLI, Aurelio de LAURENTIIS a 360° sul Calciomercato: da Cavani a Benzema, passando per Di Maria e Sabaly, ecco le parole del presidente partenopeo.(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 16:51:00 GMT)

Milan - Elliott allo scoperto annuncia la rivoluzione : saltano “teste” e cambia il calcioMercato dopo la decisione del Tas : In casa Milan l’effetto Elliott si sente eccome, dopo il Tas di Losanna, si rifletterà anche sul calciomercato e sui vertici societari “Il Milan guarda avanti, con un nuovo proprietario, Elliott Advisors, per tornare alla piena solidità sportiva e finanziaria, e si impegna a rispettare regole del Financial Fair Play della Uefa”. In casa Milan c’è aria di notevoli rivoluzioni, come rivelato dal comunicato diffuso da ...

Torino - arrestato il rapinatore del superMercato. Era stato bloccato da richiedente asilo : I carabinieri di Torino hanno fermato l’uomo che il 30 giugno tentò una rapina nel supermercato Presto Fresco in via Mercadante, sventata da Ewansiha Osahon,un 27enne nigeriano richiedente asilo. Le telecamere hanno filmato la scena della rapina in cui si vede il migrante trattenere il rapinatore, Ermes Simone Marinelli, un torinese di 28 anni, già noto alle forze dell’ordine. Il migrante mentre tratteneva il ladro gli aveva scostato ...

CalcioMercato Empoli - casting per il centrocampo : Capezzi o Cataldi : Empoli - Dopo che l'arrivo di Gerson dalla Roma è sfumato, con il centrocampista brasiliano verso la Fiorentina , i dirigenti dell' Empoli Accardi e Pecini valutano altre alternative: piacciono ...