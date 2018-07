Meloni | governo denunci Ong Open arms

Migranti : Meloni - governo denunci Oper Arms per tratta e causata strage : Roma, 21 lug. (AdnKronos) – “Open Arms, una delle tante Ong che agevola gli scafisti nel mediterraneo, ha denunciato la Libia e l’Italia per omicidio colposo. Ora il governo italiano dimostri che la musica è cambiata, denunci subito la Open Arms per tutti i gravissimi reati di cui è responsabile: dalla tratta di esseri umani a causata strage. Se anche lucrare sui disperati grazie ai finanziamenti di Soros non sarà considerato ...

Migranti : Meloni - governo denunci Oper Arms per tratta e causata strage : Roma, 21 lug. (AdnKronos) – “Open Arms, una delle tante Ong che agevola gli scafisti nel mediterraneo, ha denunciato la Libia e l’Italia per omicidio colposo. Ora il governo italiano dimostri che la musica è cambiata, denunci subito la Open Arms per tutti i gravissimi reati di cui è responsabile: dalla tratta di esseri umani a causata strage. Se anche lucrare sui disperati grazie ai finanziamenti di Soros non sarà ...

Governo - Meloni : “Decreto Dignità? Non abbiamo bisogno di tornare al PC anni’80. Boeri mi preoccupa” : Giorgia Meloni a tutto campo in sala Stampa in camera dei deputati: “Il decreto Dignità parte per stabilizzare le persone ma finisce con l’esatto contrario. Produce nuova disoccupazione. Fratelli D’Italia ritiene necessario mettere le aziende nelle condizioni di assumere. Di Maio le vuole punire rendendo difficile l’assunzione. Non ci serve tornare al PC anni ’80. Preoccupa che il presidente Inps non sappia che il ...

Meloni : emergenza droga - Governo inverta rotta su questa politica : Meloni: Fratelli d’Italia difende il diritto delle persone di vivere una vita libera da ogni dipendenza Roma – Di seguito quanto detto da Giorgia Meloni, presidente di FdI. “L’Italia è al secondo posto in Europa per consumo di cannabis e al quarto per uso di cocaina. Una vera emergenza. Fratelli d’Italia ha presentato in Parlamento una risoluzione per chiedere al Governo Conte una radicale inversione di rotta. Che ...

Giorgia Meloni - Fratelli d'Italia verso la presidenza del Copasir : un altro passo verso il governo : Ha incassato la nomina del vicepresidente della Camera , nella persona del suo braccio destro Fabio Rampelli . Ma Giorgia Meloni potrebbe non fermarsi qui. Il suo ruolo nella ripartenza della ...

Amministrative - Di Maio : ‘Sindaci M5s avranno governo da loro parte’. Meloni : ‘Ricatto’. Martina : ‘Dovete servire tutti’ : “Avere sindaci del M5S vuol dire avere sindaci che avranno dalla loro parte il governo nazionale e potranno parlare con i ministri per risolvere i problemi”. Lo ha detto il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, in un video su facebook, in cui dopo aver parlato delle crisi aziendali da affrontare ha fatto il suo in bocca al lupo ai candidati primi cittadini del Movimento nei Comuni che vanno al voto domenica. ...

Governo : Meloni - valuteremo nel merito i provvedimenti : Roma, 7 giu. (AdnKronos) – “Abbiamo detto che avremo fatto la nostra parte per far partire il Governo perché era la scelta migliore tra quelle in campo, rispetto al voto luglio o ad un altro Governo tecnico destinato a prendere zero voti. Oraa valuteremo nel merito i provvedimenti”. Così il leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, facendo il suo ingresso all’Assemblea di Confcommercio.Il neo premier Giuseppe ...

Governo : Meloni - valuteremo nel merito i provvedimenti : Roma, 7 giu. (AdnKronos) – “Abbiamo detto che avremo fatto la nostra parte per far partire il Governo perché era la scelta migliore tra quelle in campo, rispetto al voto luglio o ad un altro Governo tecnico destinato a prendere zero voti. Oraa valuteremo nel merito i provvedimenti”. Così il leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, facendo il suo ingresso all’Assemblea di Confcommercio.Il neo premier Giuseppe ...

GOVERNO CONTE - ULTIME NOTIZIE M5S-LEGA/ Video - Salvini con Di Maio : Meloni - "mai chiesto poltrone" : GOVERNO CONTE, ULTIME NOTIZIE M5S-LEGA: ieri, 1 giugno 2018, il Giuramento al Quirinale da Sergio Mattarella, ecco la squadra dei ministri dell'esecutivo del cambiamento(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 17:46:00 GMT)

Governo - Meloni : "Nessun ministro di Fdi 'a nostra insaputa'" : "Escludo che possano esserci ministri di Fratelli d'Italia 'a nostra insaputa', intanto perché noi siamo persone serie e poi siamo una realtà molto compatta". Così Giorgia Meloni, rispondendo alle ...

Conte al Colle da Mattarella per l'incarico 'Governo politico'. Accordo M5S-Lega Tria all'Economia - Savona Affari Ue. Meloni fuori : Al Tesoro dovrebbe andare il professor Giovanni Tria, preside della facoltà di Economia dell'università Tor Vergata a Roma, dove è docente di Economia politica. Enzo Moavero Milanesi potrebbe andare ...

Governo - intesa M5S-Lega. Conte premier : alle 21 al Colle per l'incarico. I ministri : Tria all'Economia - Savona Affari Ue - Moavero Esteri. Meloni fuori : «Ci sono tutte le condizioni per un Governo politico M5S-Lega». Luigi Di Maio e Matteo Salvini ritrovano l'intesa. L'ultimo vertice tra il leader della Lega e il capo...

Governo - intesa M5S-Lega. Conte premier : alle 21 al Colle per l'incarico. I ministri : Tria all'Economia - Savona Affari Ue - Moavero Esteri. Meloni fuori : «Ci sono tutte le condizioni per un Governo politico M5S-Lega». Luigi Di Maio e Matteo Salvini ritrovano l'intesa. L'ultimo vertice tra il leader della Lega e il capo...

Governo - intesa M5S-Lega. Conte premier : alle 21 al Colle per l'incarico. I ministri : Tria all'Economia - Savona Affari Ue - Moavero Esteri. Meloni fuori : «Ci sono tutte le condizioni per un Governo politico M5S-Lega». Luigi Di Maio e Matteo Salvini ritrovano l'intesa. L'ultimo vertice tra il leader della Lega e il capo...