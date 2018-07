Matrimonio Noemi e Gabriele Greco Foto | da Laura Pausini a Paola Turci gli auguri vip

Matrimonio Noemi e Gabriele Greco / Foto - la cantante mostra l'abito da sposa ma il velo non convince... : Noemi e il fidanzato Gabriele Greco si sposa no oggi, 20 luglio, dopo 10 anni circa di fidanzamento. La cantante di "Sono solo parole" è al settimo cielo!(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 22:50:00 GMT)

