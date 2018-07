: #Matera. Brucia azienda chimica, allarme - CyberNewsH24 : #Matera. Brucia azienda chimica, allarme - TelevideoRai101 : Matera. Brucia azienda chimica, allarme -

Un incendio ha distrutto la Raro Srl didel settore chimico specializzata nella detergenza professionale,situata nella zona Paip 1 della città. Le fiamme si sono sviluppate ieri serata e diverse squadre dei vigili del fuoco di, Potenza e Bari stanno ancora lavorando per spegnerle. Il rogo ha prodotto anche una nube acre per le sostanze chimiche andate in fumo. Diverse le chiamate ai vigili del fuoco ds cittadini preoccupati per bruciori e irritazioni a occhi e gola. Sul posto anche carabinieri e polizia.(Di sabato 21 luglio 2018)