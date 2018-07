Maria Sharapova pazza del cibo italiano | la tennista si innamora dalla cucina del sud

Tennis - Wta di San Josè : Maria Sharapova dà forfait : Maria Sharapova non prenderà parte al torneo Wta Premier di San Josè, lasciando posto in tabellone a Victoria Azarenka Maria Sharapova ha dato forfait al Wta Premier di San Josè, in programma dal 30 luglio al 5 agosto. Al posto della russa, numero 21 del ranking mondiale, entra dunque in tabellone la bielorussa Victoria Azarenka, alla quale era stata riservata in un primo tempo una wild card. All’appuntamento d’apertura della ...

Ancora un forfait per Maria Sharapova! Niente Mubadala Silicon Valley Classic : “costretta a prendere decisioni difficili” : Quarto forfait dell’anno per Maria Sharapova: la tennista russa si cancella dal Mubadal Silicon Valley Classic per problemi fisici Dopo aver abbandonato i tornei di Dubai, Miami e Birmingham, Maria Sharapova dice addio anche al WTA di San Josè. La tennista russa, eliminata al primo turno di Wimbledon da Vitalia Diatchenko, ha preferito cancellarsi dalla prima edizione del Mubadala Silicon Valley Classic, in programma dal 30 luglio al ...

Vacanze in Puglia per Maria Sharapova : Masha affascinata dalle bellezze dell’Italia [GALLERY] : Maria Sharapova festeggia il matrimonio degli amici in Puglia e si gode anche qualche giorno di vacanza: Masha resta affascinata dalle bellezze dell’Italia Maria Sharapova sceglie l’Italia come meta delle sue Vacanze estive. La tennista russa si trova a Borgo Egnazia (Puglia) per il matrimonio degli amici Lynn Anderson e Dave Clark. Con la scusa di dover festeggiare la celebrazione dell’amore fra i due sposini, Masha ha ...

Wimbledon – Vitalia Diatchenko - bella da mozzare il fiato : la russa che oscura Maria Sharapova [GALLERY] : Vitalia Diatchenko mette in ombra Maria Sharapova a Wimbledon: non solo tennis, la sfida è a colpi di… bellezza bella e… brava! Vitalia Diatchenko ha fatto breccia nel cuore di tantissimi appassionati di tennis dopo la vittoria di ieri al primo turno di Wimbledon contro Maria Sharapova. Un derby tutto russo che ha regalato grande spettacolo: due bellezze mozzafiato che hanno lottato per oltre tre ore. Brave, talentuose, ma ...

Sharapova - fatica e sudore contro Diatchenko : Maria fuori all’esordio a Wimbledon : Maria Sharapova subito out a Wimbledon, la tennista russa si arrende in tre set contro la connazionale Vitalia Diatchenko Maria Sharapova delude sul terreno erboso di Wimbledon. La tennista russa, attesa nel suo esordio al prestigioso torneo inglese, ha ceduto per 3 set a 1 alla connazionale Vitalia Diatchenko, numero 132 al mondo. Dopo essere giunta ai quarti di finale del Roland Garros, la Sharapova si è arresa al primo turno dello slam ...

Wimbledon 2018 : i risultati del tabellone femminile (3 luglio). Escono subito anche Maria Sharapova e Petra Kvitova : Continua la caduta di stelle del tabellone femminile a Wimbledon: dopo Elina Svitolina e Sloane Stephens, oggi Escono Maria Sharapova e Petra Kvitova. La russa perde il derby contro la qualificata Vitalia Diatchenko, mentre la ceca cede di schianto nel terzo set alla bielorussa Aliaksandra Sabalenka. Senza azzurre in campo, oggi gli occhi erano tutti per la campionessa uscente, l’iberica Garbine Muguruza, e la numero uno WTA, la romena ...

WTA Birmingham – Maria Sharapova dà forfait : “devo preservare la mia salute” : Maria Sharapova dà forfait dal torneo WTA di Birmingham: la tennista russa non prenderà parte ai match sull’erba inglese per problemi di salute Il WTA di Birmingham perde una delle sue stelle più luminose. Il torneo inglese, in programma dal 18 al 24 giugno, dovrà fare i conti con l’assenza di Maria Sharapova, già due volte campionessa in passato. La tennista russa ha giustificato la sua assenza per motivi di salute, probabilmente ...

Roland Garros 2018 : Garbine Muguruza domina Maria Sharapova e vola in semifinale : E’ Garbine Muguruza a trionfare nel quarto di finale del tabellone femminile del Roland Garros 2018. La n.3 del ranking, vincitrice a Parigi due anni fa, ha dominato il match contro la russa Maria Sharapova (n.30 WTA), imponendosi 6-2 6-1 in 1 ora e 13 minuti di partita. Un match senza storia che ha un po’ deluso il pubblico del Philippe Chatrier, con un risultato mai in discussione. Seconda semifinale in carriera, dunque, per la ...

Roland Garros 2018 - Serena Williams si ritira! Salta la super sfida con Maria Sharapova - problemi coi pettorali : Serena Williams non giocherà l’ottavo di finale contro Maria Sharapova al Roland Garros 2018. Il big match tra le due ex numero 1 del mondo era attesissimo sulla terra rossa di Parigi ma purtroppo la sfida non si consumerà: la statunitense ha infatti deciso di ritirarsi dal torneo e ha indetto una conferenza stampa per spiegare i motivi della sua dolorosa scelta. Salta così uno degli incroci più affascinanti del tabellone femminile che ...

Roland Garros 2018 - Serena Williams si ritira! Salta la super sfida con Maria Sharapova - problemi a un braccio? : Serena Williams non giocherà l’ottavo di finale contro Maria Sharapova al Roland Garros 2018. Il big match tra le due ex numero 1 del mondo era attesissimo sulla terra rossa di Parigi ma purtroppo la sfida non si consumerà: la statunitense ha infatti deciso di ritirarsi dal torneo e ha indetto una conferenza stampa per spiegare i motivi della sua dolorosa scelta. Salta così uno degli incroci più affascinanti del tabellone femminile che ...

Roland Garros 2018 : il giorno di Fabio Fognini contro Marin Cilic. Super sfida Maria Sharapova-Serena Williams : Ritroveremo anche i due n.1 del mondo Rafael Nadal e Simona Halep . Lo spagnolo affronterà una delle sorprese del torneo, il tedesco Maximilian Marterer, classe '95, ed i favori del pronostico sono ...

Roland Garros 2018 : il giorno di Fabio Fognini contro Marin Cilic. Super sfida Maria Sharapova-Serena Williams : Oggi è il giorno di Fabio Fognini al Roland Garros 2018. Non ce ne vogliano gli altri protagonisti dello Slam francese, ma l’ultimo incontro sul campo del Philippe Chatrier ha un’importanza particolare per noi italiani. Fabio va a caccia dei quarti di finale, dove c’è già l’altro azzurro Marco Cecchinato (vittorioso ieri contro David Goffin), per uguagliare il suo miglior risultato in carriera nello Slam parigino. 7 anni ...

Roland Garros 2018 : i risultati del tabellone femminile (sabato 2 giugno). Avanti in due set Simona Halep e Maria Sharapova : Va in archivio anche il day-7 del Roland Garros, che oggi ha visto allinearsi agli ottavi il tabellone del singolare femminile, per il quale sono andati in scena ben 10 incontri dei sedicesimi. Uno dei due rinviati ieri era quello della nostra Camila Giorgi, che ha ceduto il passo alla statunitense Sloane Stephens, capitolando 8-6 alla terza partita. Risolti in due set tutti gli altri incontri: impresa dell’estone Anett Kontavieit che ...

Roland Garros – Maria Sharapova da sogno! A Pliskova restano solo le briciole : Masha vola agli ottavi : Maria Sharapova annienta Karolina Pliskova in due set: la tennista russa accede agli ottavi con il punteggio di 6-2 / 6-1 Dopo oltre un anno alla ricerca della forma migliore, di fiducia e continuità di risultati, Maria Sharapova dovrebbe essere tornata ai suoi livelli. Il condizionale è d’obbligo di questi tempi, specie con l’incertezza che rende più accattivante e impronosticabile il tennis femminile dell’ultimo periodo, ma alcuni sprazzi di ...