Marchionne in gravi condizioni | lascia FCA | ecco cosa cambia per la Juventus

Marchionne in gravi condizioni. Fca : «Complicazioni inattese». Elkann : leader illuminato : Come sta Sergio Marchionne ? La domanda è rimbalzata oggi per ore e, purtroppo, la risposta non è positiva. Finisce dopo 14 anni l'era di Sergio Marchionne alla guida di Fca: il...

Marchionne in gravi condizioni. Elkann : leader illuminato : Sono peggiorate le condizioni di Sergio Marchionne , 66 anni. Lo rende noto Fca dopo ore di indiscrezioni sulla sua salute e l'annuncio della nomina di Mike Manley come nuovo amministratore...

Marchionne - in gravi condizioni. Elkann : leader illuminato : Sono peggiorate le condizioni di Sergio Marchionne , 66 anni. Lo rende noto Fca dopo ore di indiscrezioni sulla sua salute e l'annuncio della nomina di Mike Manley come nuovo amministratore...

Sergio Marchionne in gravi condizioni di salute : Sono peggiorate le condizioni di Sergio Marchionne. Lo rende noto Fca.Fiat Chrysler Automobiles "comunica con profonda tristezza che in settimana sono sopraggiunte complicazioni inattese durante la convalescenza post-operatoria del Dr. Marchionne, aggravatesi ulteriormente nelle ultime ore". Lo si legge in una nota di Fca, che aggiunge che "per questi motivi il Dr. Marchionne non potrà riprendere la sua attività lavorativa".Il ...