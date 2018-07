Marchionne | il manager duro che ha salvato Fiat

Sergio Marchionne - il manager che ha rivoluzionato la Fiat : Nel cda di Fiat dal 2003, durante la sua guida il mondo del Lingotto è passato da un momento di incertezza a uno dei principali leader del comparto automobilistico internazionale

Sergio Marchionne - il manager informale con il maglioncino : L'abito formale Sergio Marchionne non l'ha mai amato. Le foto del manager in giacca e cravatta si contano sulle punta delle dita. Nessun dress code rigoroso neppure per gli appuntamenti ufficiali. Il ...

Marchionne e la rivoluzione Fiat : dal ricco divorzio con Gm all’acquisto di Chrysler - tutti i colpi del manager in pullover : Sergio Marchionne arriva alla guida del gruppo Fiat il primo giugno 2004. L’incarico è da fare tremare le vene ai polsi. Il manager italo-canadese si trova infatti alla guida di un gruppo sull’orlo del collasso. Ricavi in calo, vendite in caduta, modelli obsoleti. Tanti debiti, pochi profitti. Un possibile matrimonio con gli statunitensi di General Motors in crisi ancora prima di cominciare. L’ultimo bilancio dell’era pre-Marchionne è quello del ...

Da Manley a Palmer - i manager in corsa per il dopo Marchionne : MILANO - L'unica certezza è che, qualunque sia la scelta del consiglio di amministrazione riunito nel pomeriggio , il successore di Sergio Marchionne alla guida di Fca non arriverà dall'esterno. L'...

Ferrari e Fca - si decide il "dopo Marchionne" : l'eredità del manager col maglione : C'è attesa per i consigli d'amministrazione di Fca, Ferrari e Cnh Industrial che si riuniranno a Torino nel pomeriggio per discutere la successione dell'amministratore delegato Sergio Marchionne...

Chi è Louis Camilleri - il manager che prenderà il posto di Marchionne in Ferrari : Louis Carey Camilleri, componente del board Ferrari, è secondo le indiscrezioni di Automotive News prima del cda di sabato pomeriggio, il successore di Sergio Marchionne nella carica...

Finisce l'era Marchionne : ecco chi è il nuovo Ad della Ferrari. I nomi dei manager in corsa per la guida di Fca : Convocazione oggi d'urgenza dei cda di Fca, Ferrari e Cnh che avranno all'ordine del giorno la successione a Sergio Marchionne, convalescente dopo un'operazione alla spalla subìta a inizio mese. Lo ...