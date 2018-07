ilsole24ore

: Marchionne fuori da Fca, gli effetti industriali e finanziari della fine di un’era - sole24ore : Marchionne fuori da Fca, gli effetti industriali e finanziari della fine di un’era - j2j2x : RT @potere_alpopolo: #Marchionne fuori da ogni incarico operativo in #FCA e #Ferrari. Guardiamo chi se ne rammarica e lo esalta; poi chiedi… - pepperenda_ : RT @sole24ore: Marchionne fuori da Fca, gli effetti industriali e finanziari della fine di un’era -

(Di sabato 21 luglio 2018) L’accelerazione improvvisa e violenta con l’uscita di Sergiodagli incarichi operativi in Fca e in Ferrari ha delle ragioni e degli. Sulle ragioni è per ora...