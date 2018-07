Marchionne | ecco come sta Fca | «Complicazioni inattese | si è aggravato» Elkann | leader

Chi è Mike Manley? Ecco il nuovo nuovo amministratore delegato di Fca - prenderà il posto di Marchionne : Mike Manley sostituirà Sergio Marchionne nel ruolo di amministratore delegato di Fca, si tratta di una ‘soluzione interna’ L’inglese Mike Manley è il nuovo amministratore delegato di Fca. Il Consiglio di amministrazione, come annunciato da John Elkann, ha optato per una soluzione interna dopo l’addio di Sergio Marchionne . Cinquantaquattro anni, Manley era infatti già ceo del marchio Jeep e responsabile del brand Ram ...

Fca – Via Marchionne : arriva l’ufficialità - ecco chi sarà il nuovo amministratore delegato : Mike Manley prende il posto di Sergio Marchionne : è lui il nuovo amministratore delegato di Fca Giornata storica ai vertici di FCA: Sergio Marchionne è stato sostituito oggi. L’ amministratore delegato di Fca non si è ancora ripreso dall’intervento alla spalla destra a cui si è sottoposto nei primi giorni di luglio. Le condizioni di Marchionne preoccupano, ma intanto ai vertici di FCA, John Elkann ha deciso di prendere ...

Finisce l'era Marchionne : ecco chi è il nuovo Ad della Ferrari. I nomi dei manager in corsa per la guida di Fca : Convocazione oggi d'urgenza dei cda di Fca, Ferrari e Cnh che avranno all'ordine del giorno la successione a Sergio Marchionne , convalescente dopo un'operazione alla spalla subìta a inizio mese. Lo ...

Marchionne : “Un SUV Ferrari ai Carabinieri? Ecco come la penso” [RENDERING] : Il CEO di FCA conferma la realizzazione di un SUV Ferrari e lascia intendere che in futuro potrebbe consegnarne uno o più esemplari ai Carabinieri In occasione della cerimonia di consegna della Jeep Wrangler all’arma dei Carabinieri da parte del Gruppo FCA, alcuni giornalisti hanno chiesto all’amministratore delegato, Sergio Marchionne, quando verrà consegnata una Ferrari alle Forze dell’Ordine italiane, proprio come accaduto con la ...