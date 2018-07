Marchionne di cosa è malato? «Le sue condizioni sono peggiorate» | cosa sappiamo sulla sua

leggo

(Di sabato 21 luglio 2018) Ledi salute di Sergio: lo ha comunicato Fca poco dopo l'annuncio del suo successore come amministratore delegato, individuato in Mike Manley.Sergio«non potrà riprendere la sua attività lavorativa». Lo afferma Fca nel rendere noto che ledi salute del manager, sottoposto nelle scorse settimane ad un intervento chirurgico,per «complicazioni inattese durante la convalescenza».è stato operato alla spalla destra nelle scorse settimane all’Ospedale Universitario di Zurigo, in Svizzera. Da allora è in congedo medico: la sua ultima apparizione in pubblico risale al 26 giugno, poi il problema di salute e la convalescenza, fino alle complicazioni annunciate in giornata. Questa la versione ufficiale sulledi salute dell'ormai ex ad Fca.