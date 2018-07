Mani di velluto film stasera in tv 21 luglio | trama | curiosità | streaming

cubemagazine

: (Il film consigliato stasera in TV: 'MANI DI VELLUTO' sabato 21 luglio 2018) Segui su: La - LuciaMosca1 : (Il film consigliato stasera in TV: 'MANI DI VELLUTO' sabato 21 luglio 2018) Segui su: La - rete4 : Hai bisogno di risate all'italiana? Nessun problema ?? Alle 21.25 arriva su #Rete4 il grande #AdrianoCelentano con… - _stasera_in_tv_ : Mani Di Velluto - Stasera alle 21:27 su #Rete4 #staseraintv #ManiDiVelluto -

(Di sabato 21 luglio 2018)diè ilin tv sabato 212018 in onda prima serata su Rete 4. La pellicola diretta da Castellano e Pipolo ha come protagonisti Eleonora Giorgi e Adriano Celentano. Di seguito ecco scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVdiin tv: scheda GENERE: Commedia ANNO: 1979 REGIA: Castellano, Pipolo CAST: Adriano Celentano, Eleonora Giorgi, John Sharp, Olga Karlatos, Gino Santercole, Memo Dittongo, Anja Pieroni, Pippo Santonastaso DURATA: 100 Minutidiin tv:Avendo prodotto l’invincibile vetro antiproiettile “Blindo-glass”, il geniale ingegnere milanese Guido Quiller si è assicurato la riconoscenza dei gioiellieri e l’odio da parte di ...