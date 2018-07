Mangia ostriche crude e muore

meteoweb.eu

(Di sabato 21 luglio 2018) Ostrica fatale. Un 71enne è morto dopo averto alcuni di questi molluschi crudi: è accaduto a Sarasota, in Florida, lo scorso 10 luglio. Il Dipartimento della Salute dello Stato ha confermato che l’uomo è morto due giorni dopo aver consumato un’ostrica cruda contaminata dal ‘Vibrio vulnificus’, batterio anche chiamato ‘-carne’ per la capacità di causare gravi infezioni o lesioni alla pelle. I sintomi sono più comuni sono febbre, diarrea e vomito; in alcuni casi può essere però necessario il ricovero in una struttura ospedaliera per ricevere le cure adeguate. La maggior parte delle infezioni legate allesono soprattutto a livello gastrointestinale, fa sapere il Centers for Disease Control and Prevention (CDC), secondo quanto riportato dal ‘Time’. Ma nei casi più gravi si possono riscontrare infezioni del ...