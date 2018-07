Mangia ostriche crude e muore due giorni dopo Tutta colpa del batterio mangia carne

Mangia ostriche crude e muore : Ostrica fatale. Un 71enne è morto dopo aver Mangiato alcuni di questi molluschi crudi: è accaduto a Sarasota, in Florida, lo scorso 10 luglio. Il Dipartimento della Salute dello Stato ha confermato che l’uomo è morto due giorni dopo aver consumato un’ostrica cruda contaminata dal ‘Vibrio vulnificus’, batterio anche chiamato ‘Mangia-carne’ per la capacità di causare gravi infezioni o lesioni alla pelle. I ...