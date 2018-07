Mancano barman e camerieri sulla costa toscana I gestori | Buone paghe ma agli

huffingtonpost

(Di sabato 21 luglio 2018) A estate inoltrata non si trovano. Tanti gli annunci, pubblicati anche su internet, ma a rispondere sono in pochi. C'è chi non vuole essere impiegato di sera, chi ha poca esperienza e chi inizia a lavorare ma poi se ne va dopo pochi giorni. Alcunidi attività di Castiglioncello, in provincia di Livorno, hanno spiegato al Tirreno la situazione:Da tempo – spiega Vincenzo Lipari, titolare della Station Gallery a Castiglioncello – cerco una tempo indeterminato. Si sono presentate soltanto tre persone, c'è chi non ha la minima esperienza e chi storce il naso perché si deve lavorare la sera. Eppure è previsto un contratto di 36 ore settimanali, per circa 1250 euro mensiliAlcuni esercenti raccontano di aver cercato per mesiche dopo un brevissimo periodo hanno lasciato l'occupazione, ...