Maltempo | violento nubifragio su Padova | danni e allagamenti FOTO e VIDEO

Maltempo Umbria : violento temporale nella notte - diverse decine di interventi : violento temporale nella notte in Umbria: diverse decine gli interventi dei vigili del fuoco in gran parte della regione. Particolarmente colpita la zona dell’Orvietano. I pompieri sono intervenuti soprattutto per alberi e rami caduti per il vento ma anche per allagamenti di sottopassi e scantinati. Nell’Orvietano le piante hanno colpito anche una vettura e la facciata di una casa, senza conseguenze per le persone. In provincia di ...

Maltempo : violento temporale su Torino - allagamenti e disagi : Un violento temporale si è abbattuto su Torino nel tardo pomeriggio di oggi. Decine le chiamate ai vigili del fuoco per cantine e garage allagati. La pioggia ha causato qualche disagio anche al traffico, soprattutto in corso Trapani e in strada Altessano, all’altezza di corso Lombardia, dove le strade si sono allagate. L'articolo Maltempo: violento temporale su Torino, allagamenti e disagi sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - violento nubifragio in Veneto : decine di interventi : Maltempo, violento nubifragio in Veneto: decine di interventi Maltempo, violento nubifragio in Veneto: decine di interventi Continua a leggere L'articolo Maltempo, violento nubifragio in Veneto: decine di interventi proviene da NewsGo.

Maltempo - violento temporale in Alto Adige : 3300 fulmini e grandinate [FOTO] : 1/12 ...

Maltempo al Sud - paura nello Stretto di Messina : enorme tornado intorno al Pilone di Punta Faro - nuovo violento temporale in formazione [FOTO] : 1/8 Foto di Riccardo Arena Trazzi ...

Maltempo in Calabria e Sicilia : violento temporale nello Stretto - allagamenti a Reggio e Messina [GALLERY] : 1/8 Reggio Calabria ...

Maltempo Puglia : violento temporale sul Gargano - evacuato campeggio a Rodi : I forti temporali della notte hanno creato notevoli disagi in diverse zone del Gargano: il nubifragio che ha interessato parte della provincia di Foggia ha creato problemi di viabilità e allagamenti. Tra le zone più colpite quella di Rodi Garganico e di Lido del Sole, dove le abbondanti precipitazioni hanno causato allagamenti e problemi ad un campeggio che è stato evacuato. Numerose le chiamate e le richieste di intervento giunte ai vigili del ...

BARI - BOMBA D'ACQUA E VIOLENTO TEMPORALE/ Video - Maltempo : allagata tendopoli davanti a Palagiustizia : BARI, BOMBA d’acqua e VIOLENTO TEMPORALE, Video: strade allagate, tendopoli e Palagiustizia inagibili. Gravi disagi per tutti gli automobilisti e i cittadini baresi(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 14:09:00 GMT)

Maltempo : violento temporale in Oltrepo’ Pavese : Un violento temporale, con pioggia e grandine, ha interessato oggi pomeriggio l’Oltrepo’ Pavese, tra i comuni di Casteggio (Pavia), Borgo Priolo (Pavia) e Torrazza Coste (Pavia). In pratica si e’ trattato di una vera e propria “bomba d’acqua”, durata alcuni minuti. Diversi alberi sono stati sradicati, a causa anche delle forti raffiche di vento. Alcune strade sono state allagate dalla pioggia battente. Danni ...

Maltempo : violento nubifragio a Nord di Padova (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Di fronte a questi eventi, imprevedibili ma tutt’altro che rari, Coldiretti Padova ribadisce come gli effetti dei cambiamenti climatici si fanno sentire in agricoltura e condizionino intere annate: "Come ripetiamo da tempo - afferma il direttore di Coldiretti Padova Giova

Maltempo : violento nubifragio a Nord di Padova : Ci vorrà tutto il giorno e probabilmente anche parte della giornata di domani perché la situazione torni alla normalità nell’area a Nord di Padova interessata dal violento nubifragio di oggi. Una grande quantità d’acqua è caduta in poco tempo tra Villafranca, Limena, Vigodarzere, Curtarolo, Campo San Martino e Cadoneghe, provocando estesi allagamenti in campagna, interessando prati stabili nel pieno della fienagione, terreni nei ...

