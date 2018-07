Maltempo | temporali e trombe d' aria con grandine Video | danni e allagamenti | fulmine

L'Italia piegata dal Maltempo : danni e disagi a causa dei forti temporali : Una estate intervallata da nubifragi, bombe d'acqua, trombe d'aria e grandinate che si sono abbattuti a...

Previsioni Meteo - weekend pazzesco sull’Italia : forte Maltempo al Nord con violenti temporali - caldo Africano al Sud con temperature roventi : 1/11 ...

Maltempo - temporali e grandine : danni e allagamenti in Piemonte e Lombardia. Colpiti ettari di campi coltivati : Forti temporali, raffiche di vento e grandine. È arrivata nella notte la perturbazione di origine atlantica prevista nei giorni scorsi, che ha portato la protezione civile a valutare con l’allerta gialla sulla Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, sulla Provincia Autonoma di Trento, Veneto e Friuli Venezia Giulia. I forti temporali hanno causato diversi danni. Nel Torinese si è allagato il pronto soccorso dell’ospedale di Chivasso, ...

Maltempo nell’Alessandrino : temporali e disagi : Il Maltempo che si è abbattuto sul Piemonte ha causato disagi e qualche danno anche nell’Alessandrino. I più colpiti sono i comuni di Castelnuovo Scrivia, Sale, Castellazzo Bormida e Piovera, dove un albero si è spezzato a causa della forte pioggia. Nessuno è rimasto ferito nel crollo. Decine le chiamate ai vigili del fuoco, impegnati, insieme alla protezione civile, in una cinquantina di interventi di prosciugamenti di garage, cantine, ...

Maltempo Piemonte - forti temporali su Torinese e Astigiano : raffiche di vento e grandine - allagamenti e danni : Violenti temporali si sono verificati nella notte in Piemonte: particolarmente colpito il Torinese e l’Astigiano. Forte pioggia a Orbassano e Chivasso, dove si è allagato il pronto soccorso, chiuso per circa un paio d’ore per consentire ai vigili del fuoco di prosciugare l’acqua. Numerosi gli interventi effettuati anche in cantine, garage, sottopassi e strade. temporali, raffiche di vento e grandine anche sull’Astigiano: ...

METEO MILANO - ALLERTA TEMPORALI/ Ultime notizie - video Maltempo : monitorati Seveso e Lambro : METEO MILANO: ALLERTA TEMPORALI. Ultime notizie e video maltempo: monitorati Seveso e Lambro. Bomba d'acqua a Pieve di Cadore: torrente esonda, fango e ghiaia in strada. (Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 23:11:00 GMT)

Maltempo - primi forti temporali al Nord : violentissima grandinata a Mondovì [VIDEO] : I primi forti temporali stanno colpendo il Nord Italia in questo pomeriggio di Venerdì 20 Luglio: i fenomeni più intensi sono in Veneto e in Piemonte, dove una violenta grandinata ha colpito Mondovì in provincia di Cuneo, provocando disagi per gli allagamenti. Eloquenti le immagini video: Maltempo, temporali in Piemonte: grandinata a Mondovì [VIDEO] Maltempo in Piemonte, violentissima grandinata a Mondovì [VIDEO] Ecco le pagine utili per ...

Maltempo : Veneto - temporali in montagna - dichiarato lo stato di attenzione : Venezia, 19 lug. (AdnKronos) - Nuovi temporali, anche di forte intensità, sono in arrivo in Veneto, soprattutto in montagna. Alla luce delle previsioni meteo emesse dall’Arpav, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto ha dichiarato lo stato di attenzione sul bacin

Maltempo e temporali lasciano il nord alla conquista del centro sud - attesi forti nubifragi : Roma - Fino a lunedì sono state prevalentemente le regioni settentrionali ad essere bersagliate dai temporali degli ultimi giorni, come accaduto nella giornata di lunedì, caratterizzata da una nuova ondata di Maltempo che è proseguita fino a tarda sera culminando sul settore padano centro-orientale. Qui si sono avuti forti temporali con grandinate e colpi di vento, per accumuli pluviometrici fino a 60mm tra Modenese e Bolognese. ...

Maltempo - i temporali si spostano al Sud ma domani torna l'estate - : Attese piogge in Campania, Calabria e Sicilia. In Toscana è stata diramata un'allerta arancione per rischio idrogeologico. L'instabilità durerà ancora per poco LE PREVISIONI

Meteo - temporali e Maltempo si spostano al sud : l’estate va in pausa ma solo per poco : Dopo aver attraversato il nord con improvvisi acquazzoni e un calo termico deciso, la perturbazione Meteo si sposterà in queste ore al centro sud portando locali piogge e anche temporali su alcune regioni. Sarà solo una breve pausa dell'estate che già da metà settimana riprenderà a montare portando a una nuova escalation termica.Continua a leggere

Maltempo - violenti temporali nella notte sull’Italia : nubifragio devastante a Roma - tragedia sfiorata al Quirinale. Grandine shock a Pesaro [FOTO e VIDEO] : 1/10 Roma ...

Maltempo : temporali e tromba d’aria nell’Alessandrino : Un violento temporale, con pioggia mista a grandine e vento fino a 87 chilometri orari, si è abbattuto sulla provincia di Alessandria. Numerosi gli allagamenti e gli alberi abbattuti, con disagi lungo le strade, soprattutto lungo la PS10 da Alessandria e Spinetta. Allagamenti anche a Valenza, nell’Acquese e nell’Ovadese. Due auto sono rimaste bloccate in un sottopasso di Alessandria; gli automobilisti sono riusciti a mettersi in ...

Maltempo al centro-nord - in arrivo piogge e temporali | : La Protezione civile ha diramato un'allerta gialla per Piemonte, Lombardia, Trentino, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria e Lazio settentrionale LE PREVISIONI