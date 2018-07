Maltempo | temporale a Vercelli | crolla il tetto della chiesa di Sant’Agnese

suldiUn violentoha causato la chiusura del policlinico per circa due ore. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco anche in cantine e strade allagate. Pioggia, vento e grandine anche sull’Astigiano, dove il vento ha fatto cadere alberi e scoperchiato ...

: Un violentoha causato la chiusura del policlinico per circa due ore. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco anche in cantine e strade allagate. Pioggia, vento e grandine anche sull'...

inglidei vigili del fuoco in gran parte della regione. Particolarmente colpita la zona dell’Orvietano. I pompieri sono intervenuti soprattutto per alberi e rami caduti per il vento ma anche per allagamenti di sottopassi e scantinati. Nell’Orvietano le piante hanno colpito anche una vettura e la facciata di una casa, senza conseguenze per le persone. In provincia di ...