Maltempo | ospedale allagato nel Torinese | cede tetto chiesa a Vercelli

Maltempo : temporale sul Torinese - allagato ospedale di Chivasso : Maltempo: temporale sul Torinese, allagato ospedale di Chivasso Un violento temporale ha causato la chiusura del policlinico per circa due ore. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco anche in cantine e strade allagate. Pioggia, vento e grandine anche sull’Astigiano, dove il vento ha fatto cadere alberi e scoperchiato ...

Maltempo Piemonte : forti temporali e disagi - allagato ospedale nel Torinese : Ancora Maltempo in Piemonte: forti temporali hanno interessato il Torinese nella notte. Un nubifragio ha allagato il nuovo pronto soccorso dell’ospedale di Chivasso, inaugurato a inizio 2018. In targa serata le piogge intense hanno provocato l’allagamento dei corridoi della sala d’attesa e del triage: diversi i millimetri d’acqua sui pavimenti. Allagamenti anche nell’ala più vecchia della struttura, nel laboratorio ...

Maltempo Abruzzo - albero cade su un’auto : due persone in ospedale : Maltempo in Abruzzo, con disagi in tutta l’area metropolitana Chieti-Pescara, sulla costa e fino alle zone interne, a causa dei violenti acquazzoni che dal primo pomeriggio si stanno abbattendo sulla regione. Situazione particolarmente critica a Sambuceto, frazione di San Giovanni Teatino (Chieti): un albero è finito su un’automobile e le due persone che erano nel veicolo, soccorse dal 118, sono state trasportate in ospedale. Le loro ...

Maltempo a Torino. Allaggato il sottopasso dell’ospedale Molinette : Pesanti disagi a Torino per via di un violento temporale con forti raffiche di vento e tempesta di fulmini la

Maltempo - emergenza a Bari : allagati Asl e i piani interrati dell’ospedale : Parte dei piani interrati dell’ospedale San Paolo e dell’ex Cto di Bari si sono allagati a causa del violento nubifragio che si è abbattuto questa mattina sulla città. I Vigili del fuoco sono ancora al lavoro per drenare l’acqua da corridoi e stanze. A quanto si apprende, non ci sono state conseguenze per i pazienti ricoverati, mentre non sono ancora quantificati i danni alle strutture. Secondo le prime informazioni, alcuni ...

Maltempo - caos a Torino : cadono tegole - allagati i sotterranei dell’ospedale - tram fermi : Un altro temporale a Torino nella serata, mentre c’erano ancora i disagi causati dalla bufera del pomeriggio. Il traffico è bloccato in via San Donato, per la caduta di tegole da un condominio: le linee di bus Gtt 29, 59 e 59b sono state deviate in entrambe le direzioni. Il sottopasso ‘Lanza’ in corso massimo d’Azeglio, e’ stato allagato. Il Maltempo ha provocato disagi anche nella sede dell’università di ...

Maltempo : Asp - riparato subito guasto cabina elettrica ospedale Partinico : Palermo, 23 mag. (AdnKronos) – “Ripristinata in pochi minuti l’erogazione dell’energia elettrica all’ospedale di Partinico (Palermo) dopo che un guasto alla cabina elettrica aveva provocato l’interruzione della corrente. Il guasto, probabilmente causato dal Maltempo, ha anche provocato il danneggiamento delle batterie del gruppo elettrogeno: è prontamente intervenuto il servizio tecnico aziendale che ha ...

