Maltempo | nubifragi | allagamenti e frane nell' Italia del Nord | gravi danni all' agricoltore

Maltempo - violento nubifragio su Padova : danni e allagamenti [FOTO e VIDEO] : 1/9 ...

Maltempo - nubifragi e trombe d’aria. Danni a Asti - a Vercelli crolla il tetto di una chiesa : Alberi sradicati, rami spezzati, allagamenti, tetti scoperchiati: Danni e disagi per il Maltempo in diverse zone del Piemonte come l’Astigiano, dove si contano diversi Danni anche per colpa di trombe d’aria. A Vercelli il vento ha fatto crollare una parte del tetto della chiesa di Sant'Agnese: nessuno è rimasto ferito.Continua a leggere

Maltempo e temporali lasciano il nord alla conquista del centro sud - attesi forti nubifragi : Roma - Fino a lunedì sono state prevalentemente le regioni settentrionali ad essere bersagliate dai temporali degli ultimi giorni, come accaduto nella giornata di lunedì, caratterizzata da una nuova ondata di Maltempo che è proseguita fino a tarda sera culminando sul settore padano centro-orientale. Qui si sono avuti forti temporali con grandinate e colpi di vento, per accumuli pluviometrici fino a 60mm tra Modenese e Bolognese. ...

Maltempo - violenti temporali nella notte sull’Italia : nubifragio devastante a Roma - tragedia sfiorata al Quirinale. Grandine shock a Pesaro [FOTO e VIDEO] : 1/10 Roma ...

Nubifragio e grandine a Pesaro / Video - danni e grandi disagi a causa del Maltempo : paura in città : Nubifragio e grandine a Pesaro, Video: continua il maltempo in Italia, danni e grandi disagi oltre alla paura che ha colpito la città. Vetrate rotte, automobili danneggiate, le immagini.(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 22:24:00 GMT)

Maltempo al centro-nord : nubifragi - temporali e trombe d'aria | : La Protezione civile ha diramato un'allerta gialla per Piemonte, Lombardia, Trentino, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria e Lazio settentrionale LE PREVISIONI

Maltempo - nubifragi e trombe d’aria al Centro-Nord. Danni tra Mantova e Verona Video : Alberi sradicati, tegole via dai tetti, allagamenti e 10mila famiglie al buio in provincia di Mantova. Record di pioggia nel Parmense. Ma da martedì torna il sole

Maltempo - violentissimi temporali in atto al Nord : cielo da paura ad Alessandria - nubifragi in Liguria [FOTO e VIDEO LIVE] : 1/5 Alessandria ...

Maltempo - nubifragi e danni al Centro-Nord Le immagini La tromba d’aria a Verona : Alberi sradicati, tegole via dai tetti, allagamenti e 10mila famiglie al buio in provincia di Mantova. Record di pioggia nel Parmense. Ma da martedì torna il sole

Maltempo - nubifragi e trombe d’aria al Centro-Nord. Danni tra Mantova e Verona Video : Alberi sradicati, tegole via dai tetti, allagamenti e 10mila famiglie al buio in provincia di Mantova. Record di pioggia nel Parmense. Ma da martedì torna il sole

Maltempo - trombe d'aria e nubifragi spazzano via l'estate : le previsioni : nubifragi con trombe d'aria e grandinate a macchia di leopardo dal Veneto alla Lombardia, fino alla Emilia Romagna e alla Toscana, con campi di mais distrutti, vigneti danneggiati, piante da frutto ...

Maltempo nel Mantovano : nubifragio con grandine - aziende agricole allagate e tetti scoperchiati : Un nubifragio con tromba d’aria e grandinate si è abbattuto nel Mantovano colpendo duramente coltivazioni di mais e vigneti con aziende agricole allagate e tetti scoperchiati mentre nel Mugello in Toscana sono state colpite soprattutto le coltivazioni di zucchine, melanzane e peperoni. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sugli effetti dell’ultima ondata di Maltempo in una estate iniziata con la caduta del 124% di pioggia in più a ...

Meteo Italia LIVE : forte Maltempo al Nord con freddo - nubifragi e tornado sulla Riviera di Levante mentre al Sud splende il sole e aumenta il caldo : 1/18 ...

Maltempo - violento nubifragio in Veneto : decine di interventi : Maltempo, violento nubifragio in Veneto: decine di interventi Maltempo, violento nubifragio in Veneto: decine di interventi Continua a leggere L'articolo Maltempo, violento nubifragio in Veneto: decine di interventi proviene da NewsGo.