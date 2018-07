Maltempo | danni e allagamenti nel Torinese e nell’Astigiano

Maltempo - Coldiretti : “Danni da inizio estate - pioggia raddoppiata” : Una estate intervallata da nubifragi, bombe d’acqua, trombe d’aria e grandinate che si sono abbattuti a macchia di leopardo sul territorio nazionale con campi di mais distrutti, vigneti danneggiati, piante da frutto divelte, verdure e ortaggi perduti, serre crollate, campi allagati e tetti scoperchiati che hanno fatto salire ad oltre mezzo miliardo il conto dei danni alle campagne dall’inizio dell’anno. E’ quanto stima la Coldiretti nel ...

Maltempo Piemonte - forti temporali su Torinese e Astigiano : raffiche di vento e grandine - allagamenti e danni : Violenti temporali si sono verificati nella notte in Piemonte: particolarmente colpito il Torinese e l’Astigiano. Forte pioggia a Orbassano e Chivasso, dove si è allagato il pronto soccorso, chiuso per circa un paio d’ore per consentire ai vigili del fuoco di prosciugare l’acqua. Numerosi gli interventi effettuati anche in cantine, garage, sottopassi e strade. temporali, raffiche di vento e grandine anche sull’Astigiano: ...

Maltempo USA - catastrofici tornado devastano l’Iowa : decine di feriti - danni ingenti [FOTO e VIDEO] : 1/33 ...

Maltempo - Artea : “Le aziende del Mugello segnalino danni al portale” : Le aziende agricole del Mugello che hanno riportato danni a seguito degli eventi atmosferici del 15 luglio scorso potranno segnalarli sul portale Artea (Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura), attivando così la procedura per l’eventuale riconoscimento della calamità naturale. Lo riporta una nota in cui si aggiunge che “è questa l’immediata risposta della giunta regionale, attraverso l’assessorato ...

Maltempo : danni in Veneto - Zaia dichiara numerosi stati di crisi : Venezia, 18 lug. (AdnKronos) - Il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, ha firmato oggi i decreti con i quali viene dichiarato lo Stato di crisi per una serie di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi tra maggio e luglio di quest’anno. Si tratta delle eccezionali avversità atmosfe

Maltempo - Coldiretti : “Agricoltura devastata - 500 miliardi di danni nel 2018” : E’ il Maltempo a farla da padrona nelle campagne di Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana e Marche, dove nubifragi con trombe d’aria e grandinate si sono abbattuti a macchia di leopardo su campi di mais, vigneti, frutteti, di verdure e ortaggi. E’ quanto emerge da un monitoraggio della Coldiretti sugli effetti dell’ultima perturbazione sulle regioni del Centro-Nord, che fa salire il conto dei danni ...

Maltempo : Coldiretti - agricoltura in ginocchio - milioni di danni : Roma, 17 lug. (AdnKronos) – Nubifragi con trombe d’aria e grandinate si sono abbattuti a macchia di leopardo sul territorio nazionale con campi di mais distrutti, vigneti danneggiati, piante da frutto divelte, verdure e ortaggi perduti, serre crollate, campi allagati e tetti scoperchiati con milioni di euro di danni nelle campagne dalla Lombardia dal Veneto dal Piemonte all’Emilia Romagna, dalla Toscana alle Marche. E’ ...

Maltempo al centro/nord : agricoltura in ginocchio - milioni di danni : Nubifragi con trombe d’aria e grandinate si sono abbattuti a macchia di leopardo sul territorio nazionale con campi di mais distrutti, vigneti danneggiati, piante da frutto divelte, verdure e ortaggi perduti, serre crollate, campi allagati e tetti scoperchiati con milioni di euro di danni nelle campagne dalla Lombardia dal Veneto dal Piemonte all’Emilia Romagna, dalla Toscana alle Marche. E’ quanto emerge da un monitoraggio della Coldiretti ...

Maltempo ed esondazioni nel Trevigiano : danni e disagi a Cornuda - Pederobba - Monfumo e Maser [VIDEO] : Ondata di Maltempo ieri sera nel Trevigiano: un violento temporale ha interessato i Comuni di Maser, Cornuda, Pederobba, Monfumo. I vigili del fuoco sono impegnati da oltre 12 ore nel Comune di Cornuda (Treviso) per l’esondazione del canale Rubianco. I pompieri stanno operando con circa 20 operatori suddivisi in diverse squadre per il prosciugamento di taverne, scantinati e rimesse. Una quarantina le richieste d’intervento in ...

Maltempo - violenta grandinata a Pesaro : ingenti danni : Una violenta grandinata durata circa 30 minuti stasera a Pesaro ha causato ingenti danni ad auto, tetti di case e fabbriche. I chicchi di ghiaccio, hanno rotto qualche lunotto posteriore di auto , abbozzato i tetti delle vetture, aperto le coperture dei capannoni. Una ventina le richieste di intervento ai vigili del fuoco e tante le richieste di soccorso. In città c’è stata anche una serie di black out. Ora il Maltemposembra essersi ...

Nubifragio e grandine a Pesaro / Video - danni e grandi disagi a causa del Maltempo : paura in città : Nubifragio e grandine a Pesaro, Video: continua il maltempo in Italia, danni e grandi disagi oltre alla paura che ha colpito la città. Vetrate rotte, automobili danneggiate, le immagini.(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 22:24:00 GMT)

Maltempo - danni e disagi tra Castelfranco e Spilamberto : L'area è stata interessata da un'intensa precipitazione accompagnata da forte vento che ha provocato l'abbattimento di piante e la caduta di rami. Oltre 40 le richieste di aiuto