Mal d' auto | arriva il profumo per combattere la cinetosi

Gemitaiz inseguito in autostrada - si sfoga in video : 'Banda di Maleducati impazziti' : Nella serata di ieri Gemitaiz si è esibito ad Aulla, in provincia di Massa Carrara, nell'ambito del 'Premio Lunezia', una kermesse musicale che nel corso di questa estate coinvolgerà anche altri artisti di prima fascia, come ad esempio gli Afterhours e Gianna Nannini. Di ritorno dall'evento il rapper ha dovuto far fronte ad una situazione a dir poco spiacevole, che lo ha portato successivamente a voler diffondere un accorato video-sfogo via ...

Maltempo - albero cade su un’auto sulla Sp64 a Narni : conducente illesa : Una frana si è verificata alle prime ore di questa mattina sulla SR 67 Valserra al km 3+450. Il fronte franoso, favorito probabilmente dalle ingenti piogge della notte, si è esteso per circa 10 metri invadendo parzialmente la carreggiata senza tuttavia causare danni a mezzi o persone. Sul posto si sono recate le squadre della Provincia di Terni, insieme ai vigili del fuoco e alla protezione civile. Gli addetti dell’ente hanno lavorato per ...

Autonomia : domani a Roma avvio forMale negoziati per intesa sul Veneto : Venezia, 17 lug. (AdnKronos) - domani, alle 16, al ministero degli Affari regionali, in Via della Stamperia 8 a Roma, le delegazioni trattanti della Regione e del Dicastero avvieranno formalmente i negoziati per l’intesa sull’Autonomia del Veneto ex articolo 116, terzo comma, della Costituzione. La

Pesaro - omicidio Sabrina Malipiero : 'Conosceva l'assassino - gli ha aperto la porta. Poi è fuggito con la sua auto' : A Pesaro è caccia alla persona che la scorsa notte ha aggredito e ucciso in casa sua, in via Pantano, la 52enne Sabrina Malipiero , commessa in un supermercato, madre di due figli grandi e separata da ...

Sperlonga - l'autopsia di Sara Francesca Basso : è morta per annegamento in piscina - esclusa l'ipotesi Malore : Sara Francesca Basso, la ragazzina di 13 anni annegata nella piscina di un albergo a Sperlonga mentre era in vacanza con i genitori è morta presumibilmente per annegamento. LEGGI...

Trovata l’auto di Sabrina Malipiero : usata dall’assassino : E’ stata rinvenuta l’automobile di Sabrina Malipiero. La pesarese è stata uccisa a coltellate nella sua abitazione in via Pantano.

Per l’autopsia nessun Malore : Sara è annegata nella piscina Video|La ricostruzione : L’ematoma sulla coscia della ragazzina potrebbe essere stato causato dall’impatto con il bocchettone di aspirazione. Sparito il coperchio dell’ìmpianto sotto accusa

Autopsia di Sara Basso - morta in piscina Sperlonga/ Ultime notizie : Malore e annegamento? Ma il bocchettone... : Tragedia in piscina Sperlonga: morte Sara Francesca Bassi. L'Autopsia conferma l'annegamento: ma la 13enne è stata vittima di un malore o è stata risucchiata dal bocchettone? Ultime notizie.(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 18:26:00 GMT)

I risultati dell'autopsia su Sara Francesca Russo."Non è morta per Malore - ma per annegamento" : È morta presumibilmente per annegamento Sara Francesca Basso, la 13enne deceduta dopo un bagno nella piscina in un albergo di Sperlonga. È quanto emergerebbe dai primi risultati dell'autopsia effettuata stamattina all'istituto di medicina legale del policlinico Tor Vergata a Roma.Dall'esame autoptico non sarebbero emersi segni che possano supportare l'ipotesi di un malore. Per avere un quadro più preciso bisognerà ...

Basta Mal d'auto con gli occhiali della Citroën : Tecnicamente si chiama chinetosi, ovvero il mal d'auto. Secondo le statistiche si tratta di un problema che colpisce in modo cronico oltre 30 milioni di europei. E una persona su tre ne sviluppa i ...

Maltempo Romania - auto travolte dalle acque : 4 morti : In Romania quattro persone, fra le quali due bambini, sono morte dopo dopo che l’auto sulla quale viaggiavano è stata travolta da un torrente in piena a causa delle piogge incessanti degli ultimi giorni. Come hanno riferito i media locali, la sciagura è avvenuta nella tarda serata di ieri nella località di Magurele, nell’est del Paese. Le vittime sono un uomo di 68 anni, la moglie di 58 e i loro nipoti di quattro e sette anni. I loro ...